Тежко остава състоянието на Малена Замфирова – операцията ѝ в Австрия е отложена

Българската надежда в сноуборда, 16-годишната Малена Замфирова, се намира в критично състояние в австрийска клиника, след като претърпя тежък инцидент по време на тренировка за Световната купа в Чехия. Младата спортистка бе приета по спешност в болница в Грац, където лекарите трябваше да извършат сложна операция за стабилизиране на бедрената ѝ кост, счупена на две места.
За съжаление, поради сериозността на травмите, интервенцията бе отложена за понеделник, 9 март. Бащата на Малена, Анатолий Замфиров, потвърди пред bTV, че лекарският екип е преценил, че моментното ѝ здравословно състояние не позволява да се пристъпи към планираната хирургия.
Освен фрактурите на бедрото, Замфирова е с тежки наранявания на таза и лопатката, получени след като бе блъсната в гръб от неконтролируем скиор на 3 март.
След инцидента, на талантливата сноубордистка са били направени няколко спешни медицински интервенции, преди да бъде транспортирана в Австрия за по-нататъшно лечение.
Властите вече са започнали разследване по случая, за да изяснят обстоятелствата около инцидента.
1 Мнение
Коментиран от #3, #4, #6
18:53 06.03.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
19:03 06.03.2026
3 Гост
До коментар #1 от "Мнение":Лалова имаше една фрактура, макар и много сериозна. Нейното беше чудо и геройство едновременно. Това момиче все едно го е блъснал автобус... Дано се оправи поне да си живее живота нормално, за професионален спорт едва ли ще може да става дума. А пияния uзpoд трябва да го съдят за опит за убийство. Умишлено.
19:05 06.03.2026
4 За Велик боец не Върви -горкото!!!
До коментар #1 от "Мнение":Това не е травма ,това е опит за убийство изпълнено като "Случайност".Не може да е нормално бедрена кост двойно счупена........това и автомобил да я бе ударил нямаше да и причини.Според мен най опасно е Сътресението на мозъка........Където е са най добрите медици!Те в момента правят план от А до я как ще протече ,всичко се визуализира , оператора или операторите знаят буквално до частица от мм как ще режат слагат !това ,което ще направят там може да се нарече -Изкуство!
19:07 06.03.2026
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #8
19:15 06.03.2026
6 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #1 от "Мнение":Ивет бе блъсната от ГРЪК със специална подготовка който и счупи бедрената кост, най-здравата кост в човека, издържаща няколко тона!!!...Агресията е станала в полутъмния тунел водещ към лекоатлетическата писта на стадиона в Атина, без да има каквито и да било свидетели. По тази причина, по-късно се пробута версията за сблъсъка с друга лекоатлетка, тъй като не можаха да идентифицират "мистериозния" мъж от тунела, където не е трябвало да има външни лица. Така и не се разбра нищо по случая!
19:30 06.03.2026
7 Брата
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Пак ли ти бе пр..так. ти съвест имаш ли? Когато цяла България се моли за момичето, ти не преставаш да се излагаш с твоята глупост. Имай страх от бога и не дразни с тези писания!
19:47 06.03.2026
8 Брата
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":А теб да те заковат и пуснат на два метра под земята!!!
19:50 06.03.2026