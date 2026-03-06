Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Тежко остава състоянието на Малена Замфирова – операцията ѝ в Австрия е отложена

Тежко остава състоянието на Малена Замфирова – операцията ѝ в Австрия е отложена

6 Март, 2026 18:45 1 415 8

  • малена замфирова-
  • сноуборд-
  • инцидент-
  • операция-
  • австрия-
  • грац-
  • травма-
  • разследване-
  • световна купа-
  • българия

Семейството на Малена и спортната общност у нас са в очакване на добри новини, като всички се надяват младата ни шампионка да се възстанови напълно и отново да зарадва България

Тежко остава състоянието на Малена Замфирова – операцията ѝ в Австрия е отложена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската надежда в сноуборда, 16-годишната Малена Замфирова, се намира в критично състояние в австрийска клиника, след като претърпя тежък инцидент по време на тренировка за Световната купа в Чехия. Младата спортистка бе приета по спешност в болница в Грац, където лекарите трябваше да извършат сложна операция за стабилизиране на бедрената ѝ кост, счупена на две места.

За съжаление, поради сериозността на травмите, интервенцията бе отложена за понеделник, 9 март. Бащата на Малена, Анатолий Замфиров, потвърди пред bTV, че лекарският екип е преценил, че моментното ѝ здравословно състояние не позволява да се пристъпи към планираната хирургия.

Освен фрактурите на бедрото, Замфирова е с тежки наранявания на таза и лопатката, получени след като бе блъсната в гръб от неконтролируем скиор на 3 март.

След инцидента, на талантливата сноубордистка са били направени няколко спешни медицински интервенции, преди да бъде транспортирана в Австрия за по-нататъшно лечение.

Властите вече са започнали разследване по случая, за да изяснят обстоятелствата около инцидента.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    18 1 Отговор
    Горкото момиче. Дай Боже да премине успешно лечението й и да се възстанови напълно от толкова тежките травми. Да има кураж и да й е за пример и надежда Ивет Лалова

    Коментиран от #3, #4, #6

    18:53 06.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    2 9 Отговор
    Да я бяха довели веднага при проф. Балтов. Вече да я е сглобил и позаковал тук там, и след месец щеше да е като нова. Чуждопоклоничеството не прощава.

    Коментиран от #7

    19:03 06.03.2026

  • 3 Гост

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Лалова имаше една фрактура, макар и много сериозна. Нейното беше чудо и геройство едновременно. Това момиче все едно го е блъснал автобус... Дано се оправи поне да си живее живота нормално, за професионален спорт едва ли ще може да става дума. А пияния uзpoд трябва да го съдят за опит за убийство. Умишлено.

    19:05 06.03.2026

  • 4 За Велик боец не Върви -горкото!!!

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Това не е травма ,това е опит за убийство изпълнено като "Случайност".Не може да е нормално бедрена кост двойно счупена........това и автомобил да я бе ударил нямаше да и причини.Според мен най опасно е Сътресението на мозъка........Където е са най добрите медици!Те в момента правят план от А до я как ще протече ,всичко се визуализира , оператора или операторите знаят буквално до частица от мм как ще режат слагат !това ,което ще направят там може да се нарече -Изкуство!

    19:07 06.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор
    Едно младо момче, син на мои приятели в една пивница в Монтана, така ги бяха маризили, че нямаше здрав кокал по него. Никой не знае как оцеля. Докторите го сглобиха, наковаха му разни пирони и сега е като нов. Само дето не близва алкохол и като че ли е станал по умен от това дето са го били по главата и я бяха сцепили. Докторите я закърпиха със седем шева.

    Коментиран от #8

    19:15 06.03.2026

  • 6 ПРИПОМНЯНЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Ивет бе блъсната от ГРЪК със специална подготовка който и счупи бедрената кост, най-здравата кост в човека, издържаща няколко тона!!!...Агресията е станала в полутъмния тунел водещ към лекоатлетическата писта на стадиона в Атина, без да има каквито и да било свидетели. По тази причина, по-късно се пробута версията за сблъсъка с друга лекоатлетка, тъй като не можаха да идентифицират "мистериозния" мъж от тунела, където не е трябвало да има външни лица. Така и не се разбра нищо по случая!

    19:30 06.03.2026

  • 7 Брата

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Пак ли ти бе пр..так. ти съвест имаш ли? Когато цяла България се моли за момичето, ти не преставаш да се излагаш с твоята глупост. Имай страх от бога и не дразни с тези писания!

    19:47 06.03.2026

  • 8 Брата

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    А теб да те заковат и пуснат на два метра под земята!!!

    19:50 06.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове