Тежко остава състоянието на Малена Замфирова – операцията ѝ в Австрия е отложена

Българската надежда в сноуборда, 16-годишната Малена Замфирова, се намира в критично състояние в австрийска клиника, след като претърпя тежък инцидент по време на тренировка за Световната купа в Чехия. Младата спортистка бе приета по спешност в болница в Грац, където лекарите трябваше да извършат сложна операция за стабилизиране на бедрената ѝ кост, счупена на две места.

За съжаление, поради сериозността на травмите, интервенцията бе отложена за понеделник, 9 март. Бащата на Малена, Анатолий Замфиров, потвърди пред bTV, че лекарският екип е преценил, че моментното ѝ здравословно състояние не позволява да се пристъпи към планираната хирургия.

Освен фрактурите на бедрото, Замфирова е с тежки наранявания на таза и лопатката, получени след като бе блъсната в гръб от неконтролируем скиор на 3 март.

След инцидента, на талантливата сноубордистка са били направени няколко спешни медицински интервенции, преди да бъде транспортирана в Австрия за по-нататъшно лечение.

Властите вече са започнали разследване по случая, за да изяснят обстоятелствата около инцидента.