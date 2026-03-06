Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тежък удар за Рома: Пауло Дибала претърпя операция

6 Март, 2026 19:43 348 0

  • пауло дибала-
  • рома-
  • операция-
  • контузия-
  • серия а-
  • футбол-
  • италия-
  • спортни новини

Срокът за възстановяване на 32-годишния аржентинец остава неясен

Тежък удар за Рома: Пауло Дибала претърпя операция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лоши новини разтърсиха лагера на Рома, след като звездният нападател Пауло Дибала премина през хирургическа интервенция на лявото си коляно, информира „Скай Спорт Италия“. Операцията е била извършена в престижна римска клиника, а срокът за възстановяване на 32-годишния аржентинец остава неясен, което хвърля сянка върху амбициите на „вълците“ в Серия А.

Дибала, който не е стъпвал на терена от края на януари, бе включен в групата за дербито срещу Ювентус миналата неделя, като надеждите бяха, че ще се завърне в игра още в следващите срещи. За съжаление, по време на тренировка в четвъртък болките в коляното му се възобновиха, което наложи спешно решение – съвместно с медицинския щаб и ръководството, нападателят избра да се подложи на операция.

Сезонът за Дибала до момента бе белязан от колебания – в 22 изиграни мача той реализира 3 попадения и асистира за още 4 гола. Договорът му с Рома изтича в края на сезона, което допълнително засилва напрежението около бъдещето му в клуба.

В момента Рома заема четвъртата позиция в класирането на Серия А с актив от 51 точки, изоставайки с цели 16 пункта от лидера Интер.


