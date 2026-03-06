Тежък удар за Рома: Пауло Дибала претърпя операция

Лоши новини разтърсиха лагера на Рома, след като звездният нападател Пауло Дибала премина през хирургическа интервенция на лявото си коляно, информира „Скай Спорт Италия“. Операцията е била извършена в престижна римска клиника, а срокът за възстановяване на 32-годишния аржентинец остава неясен, което хвърля сянка върху амбициите на „вълците“ в Серия А.

Дибала, който не е стъпвал на терена от края на януари, бе включен в групата за дербито срещу Ювентус миналата неделя, като надеждите бяха, че ще се завърне в игра още в следващите срещи. За съжаление, по време на тренировка в четвъртък болките в коляното му се възобновиха, което наложи спешно решение – съвместно с медицинския щаб и ръководството, нападателят избра да се подложи на операция.

Сезонът за Дибала до момента бе белязан от колебания – в 22 изиграни мача той реализира 3 попадения и асистира за още 4 гола. Договорът му с Рома изтича в края на сезона, което допълнително засилва напрежението около бъдещето му в клуба.

В момента Рома заема четвъртата позиция в класирането на Серия А с актив от 51 точки, изоставайки с цели 16 пункта от лидера Интер.