Два водещи нидерландски тима влизат в битката за звездата на Славия Кристиян Балов

9 Март, 2026 13:04

Утрехт и Твенте са набелязали крилото на "белите"

Два водещи нидерландски тима влизат в битката за звездата на Славия Кристиян Балов - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младата надежда на Славия – Кристиян Балов, се превърна в истински магнит за скаути и мениджъри от цяла Европа. Само на 19 години, талантливото крило на "белите" впечатлява с изключителна форма и резултатност, което не остава незабелязано от елитни клубове зад граница.

В последните два шампионатни двубоя Балов буквално разцъфна на терена – първо помогна на Славия да разгроми Берое с 3:0 като гост, а след това бе сред главните действащи лица при убедителната победа с 4:0 над Спартак Варна в "Овча купел". В тези срещи младият национал на България се отчете с два гола и две асистенции, затвърждавайки реномето си на един от най-обещаващите офанзивни футболисти у нас. Не е изненада, че отличните му изяви привлякоха вниманието на два от водещите нидерландски клуба – Утрехт и Твенте.

Според източници, представители на двата тима следят изкъсо развитието на Балов и не е изключено през летния трансферен прозорец да отправят конкретни оферти към Славия. Любопитно е, че през есента същите клубове проявиха интерес и към вратаря на Левски – Светослав Вуцов, което показва засиленото внимание на нидерландските скаути към българския футболен пазар.

Въпреки засиления интерес, ръководството на Славия бе категорично през зимата – Кристиян Балов ще остане в отбора поне до края на сезона. Тогава "белите" отхвърлиха няколко официални запитвания, включително от участници в европейските клубни турнири. Очакванията обаче са, че през лятото конкуренцията за подписа на младия нападател ще се ожесточи, а трансферът му в чужбина изглежда все по-вероятен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалиста

    10 2 Отговор
    Да вземат, бате Венци да вземат, да го направят пъдарин на стадиона. Да може и той да се порадва на пълен стадион и да лъска обувките на крилото.

    Коментиран от #2, #4, #6

    13:16 09.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Буда

    1 0 Отговор
    СлаБия - кукла на конци , без фенове и бъдеще ! Закривай !

    13:35 09.03.2026

  • 6 Стършел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Специалиста":

    Не може да се отрече, че Славия има млади таланти! Чичака е по-добре да залага само на тях, а не и да продава мачове, но пуста лакомия!

    14:12 09.03.2026

