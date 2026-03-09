Два водещи нидерландски тима влизат в битката за звездата на Славия Кристиян Балов

Младата надежда на Славия – Кристиян Балов, се превърна в истински магнит за скаути и мениджъри от цяла Европа. Само на 19 години, талантливото крило на "белите" впечатлява с изключителна форма и резултатност, което не остава незабелязано от елитни клубове зад граница.

В последните два шампионатни двубоя Балов буквално разцъфна на терена – първо помогна на Славия да разгроми Берое с 3:0 като гост, а след това бе сред главните действащи лица при убедителната победа с 4:0 над Спартак Варна в "Овча купел". В тези срещи младият национал на България се отчете с два гола и две асистенции, затвърждавайки реномето си на един от най-обещаващите офанзивни футболисти у нас. Не е изненада, че отличните му изяви привлякоха вниманието на два от водещите нидерландски клуба – Утрехт и Твенте.

Според източници, представители на двата тима следят изкъсо развитието на Балов и не е изключено през летния трансферен прозорец да отправят конкретни оферти към Славия. Любопитно е, че през есента същите клубове проявиха интерес и към вратаря на Левски – Светослав Вуцов, което показва засиленото внимание на нидерландските скаути към българския футболен пазар.

Въпреки засиления интерес, ръководството на Славия бе категорично през зимата – Кристиян Балов ще остане в отбора поне до края на сезона. Тогава "белите" отхвърлиха няколко официални запитвания, включително от участници в европейските клубни турнири. Очакванията обаче са, че през лятото конкуренцията за подписа на младия нападател ще се ожесточи, а трансферът му в чужбина изглежда все по-вероятен.