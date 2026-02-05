Новини
Гьозтепе официално подписа с Филип Кръстев

5 Февруари, 2026 16:00 629 4

  • станимир стоилов-
  • гьозтепе-
  • филип кръстев-
  • футбол

Българският национал ще играе в Измир под наем от Ломел, като "жълто-червените" ще имат опция да го откупят през лятото

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе официално привлече Филип Кръстев. Българският национал ще играе в Измир под наем от Ломел, като "жълто-червените" ще имат опция да го откупят през лятото.

24-годишният футболист започна сезона като преотстъпен в Оксфорд Юнайтед.

"Добре дошъл в семейството, Филип Кръстев! Пожелаваме ти пълно с успехи и незабравими моменти пътуване заедно с нашия славен клуб", написаха от Гьозтепе.

Това ще бъде втори престой на Кръстев под ръководството на Станимир Стоилов. Двамата работиха заедно в Левски.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
  • 1 Кирил

    2 2 Отговор
    Тоз си отива в родината.

    16:03 05.02.2026

  • 2 Синята лавина

    1 5 Отговор
    Предател на Синя България! Отива в Турско за пари. И когато другия предател Мъриньо го разкрият, и двамата ще отидат във ФК Аскуву

    Коментиран от #3, #4

    16:31 05.02.2026

  • 3 Палячо

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Синята лавина":

    Ти като отидеш в магазина, Левски ли ти плаща или Насо г@3@, бе,паун? Естествено, че ще отива за пари, Но и по-голям шанс за игра, в старият си отбор, нямаше много игрови минути, а момчето е добро.Ти ако наистина си левскар, трябва да го оцениш за времето, когато беше в Левски.

    16:53 05.02.2026

  • 4 БАРС

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Синята лавина":

    А МЕСИ И РОНАЛДО НЕ СА ЛИ ПРЕДАТЕЛИ СПРЯМО РОДИНИТЕ СИ НА ЦЯЛ СВЯТ ИМ СЕ ВЪЗХИЩАВА И ПЪЛНЯТ СТАДИОНИТЕ.ПОЖЕЛАВАМ МУ ДА Е СЛЕДВАЩИЯТ БЪЛГАРИН ДА СТАНЕ НОСИТЕЛ НА ЗЛАТНАТА ТОПКА КАКТО И ДА ПЪЛНИ СТАДИОНИТЕ НЕ ЗАВИСИМО В КОЯ ДЪРЖАВА ЩЕ ИГРАЕ.

    17:59 05.02.2026

