Гьозтепе официално подписа с Филип Кръстев

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе официално привлече Филип Кръстев. Българският национал ще играе в Измир под наем от Ломел, като "жълто-червените" ще имат опция да го откупят през лятото.
24-годишният футболист започна сезона като преотстъпен в Оксфорд Юнайтед.
"Добре дошъл в семейството, Филип Кръстев! Пожелаваме ти пълно с успехи и незабравими моменти пътуване заедно с нашия славен клуб", написаха от Гьозтепе.
Това ще бъде втори престой на Кръстев под ръководството на Станимир Стоилов. Двамата работиха заедно в Левски.
🇧🇬Profesyonel futbolcu Filip Krastev ve kulübü Lommel SK ile oyuncunun 2025/2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 5, 2026
Ailemize hoş geldin Filip Krastev!
Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir… pic.twitter.com/uI1ePQF95g
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил
16:03 05.02.2026
2 Синята лавина
Коментиран от #3, #4
16:31 05.02.2026
3 Палячо
До коментар #2 от "Синята лавина":Ти като отидеш в магазина, Левски ли ти плаща или Насо г@3@, бе,паун? Естествено, че ще отива за пари, Но и по-голям шанс за игра, в старият си отбор, нямаше много игрови минути, а момчето е добро.Ти ако наистина си левскар, трябва да го оцениш за времето, когато беше в Левски.
16:53 05.02.2026
4 БАРС
До коментар #2 от "Синята лавина":А МЕСИ И РОНАЛДО НЕ СА ЛИ ПРЕДАТЕЛИ СПРЯМО РОДИНИТЕ СИ НА ЦЯЛ СВЯТ ИМ СЕ ВЪЗХИЩАВА И ПЪЛНЯТ СТАДИОНИТЕ.ПОЖЕЛАВАМ МУ ДА Е СЛЕДВАЩИЯТ БЪЛГАРИН ДА СТАНЕ НОСИТЕЛ НА ЗЛАТНАТА ТОПКА КАКТО И ДА ПЪЛНИ СТАДИОНИТЕ НЕ ЗАВИСИМО В КОЯ ДЪРЖАВА ЩЕ ИГРАЕ.
17:59 05.02.2026