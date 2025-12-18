Олимпийският медалист Божидар Андреев с положителна допинг проба

Българският спорт бе разтърсен от неприятна новина – бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж 2024, Божидар Андреев, е дал положителна допинг проба. Международната агенция по тестване (ITA), която отговаря за антидопинговия контрол във вдигането на тежести, официално потвърди случая.

На 15 октомври 2025 г., по време на извънсъстезателна проверка, Андреев е бил тестван в дома си в село Тополчане. Резултатите от лабораторния анализ са показали наличие на местеролон – анаболен андрогенен стероид, категорично забранен от Световната антидопингова агенция (WADA) във всички фази на спортната дейност. Това вещество е известно със силното си влияние върху тестостероновите нива и мъжките полови характеристики.

Според официалното становище на ITA, Божидар Андреев е бил незабавно информиран за резултатите и има право да поиска анализ на Б-пробата. Ако и вторият тест потвърди наличието на забраненото вещество, случаят ще бъде третиран като нарушение на антидопинговите правила. В противен случай, ако не бъде поискан повторен анализ, санкцията остава в сила. На този етап щангистът е временно отстранен от всички спортни дейности, но има възможност да обжалва решението.

След триумфа си в Париж, Андреев обяви оттеглянето си от активния спорт и започна да получава доживотна олимпийска стипендия. През лятото обаче той изрази желание да се върне на подиума и да се подготви за Европейското първенство в Батуми през пролетта на 2026 г. За да бъде допуснат до състезания, Андреев е бил длъжен да уведоми официално Европейската или Световната федерация по вдигане на тежести, както и Министерството на младежта и спорта, че възобновява спортната си кариера.

Пламен Братойчев – треньорът, който изведе Андреев до върха на европейската и световната сцена, разкри, че щангистът е бил проверен два пъти в рамките на две седмици, но само първата проба е дала положителен резултат. Андреев вече е изпратил писмено обяснение до ITA, в което излага своята гледна точка за наличието на местеролон в организма му.

Докато разследването не приключи, Божидар Андреев няма право да коментира случая публично. Ако бъде признат за виновен, той може да се изправи пред сериозни санкции, включително дългосрочно отстраняване от спорта и загуба на привилегии. Случаят хвърля сянка върху българските щанги и поставя под въпрос бъдещето на един от най-успешните ни спортисти в последните години.