Новини
Спорт »
Други спортове »
Олимпийският медалист Божидар Андреев с положителна допинг проба

Олимпийският медалист Божидар Андреев с положителна допинг проба

18 Декември, 2025 10:12 822 5

  • спорт-
  • новина -
  • медалист -
  • олимпийските игри-
  • париж 2024-
  • божидар андреев-
  • положителна допинг проба-
  • международната агенция по тестване -
  • ita-
  • вдигането на тежести-
  • допинг-
  • щанги

Нов скандал в българските щанги

Олимпийският медалист Божидар Андреев с положителна допинг проба - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският спорт бе разтърсен от неприятна новина – бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж 2024, Божидар Андреев, е дал положителна допинг проба. Международната агенция по тестване (ITA), която отговаря за антидопинговия контрол във вдигането на тежести, официално потвърди случая.

На 15 октомври 2025 г., по време на извънсъстезателна проверка, Андреев е бил тестван в дома си в село Тополчане. Резултатите от лабораторния анализ са показали наличие на местеролон – анаболен андрогенен стероид, категорично забранен от Световната антидопингова агенция (WADA) във всички фази на спортната дейност. Това вещество е известно със силното си влияние върху тестостероновите нива и мъжките полови характеристики.

Според официалното становище на ITA, Божидар Андреев е бил незабавно информиран за резултатите и има право да поиска анализ на Б-пробата. Ако и вторият тест потвърди наличието на забраненото вещество, случаят ще бъде третиран като нарушение на антидопинговите правила. В противен случай, ако не бъде поискан повторен анализ, санкцията остава в сила. На този етап щангистът е временно отстранен от всички спортни дейности, но има възможност да обжалва решението.

След триумфа си в Париж, Андреев обяви оттеглянето си от активния спорт и започна да получава доживотна олимпийска стипендия. През лятото обаче той изрази желание да се върне на подиума и да се подготви за Европейското първенство в Батуми през пролетта на 2026 г. За да бъде допуснат до състезания, Андреев е бил длъжен да уведоми официално Европейската или Световната федерация по вдигане на тежести, както и Министерството на младежта и спорта, че възобновява спортната си кариера.

Пламен Братойчев – треньорът, който изведе Андреев до върха на европейската и световната сцена, разкри, че щангистът е бил проверен два пъти в рамките на две седмици, но само първата проба е дала положителен резултат. Андреев вече е изпратил писмено обяснение до ITA, в което излага своята гледна точка за наличието на местеролон в организма му.

Докато разследването не приключи, Божидар Андреев няма право да коментира случая публично. Ако бъде признат за виновен, той може да се изправи пред сериозни санкции, включително дългосрочно отстраняване от спорта и загуба на привилегии. Случаят хвърля сянка върху българските щанги и поставя под въпрос бъдещето на един от най-успешните ни спортисти в последните години.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре де

    4 0 Отговор
    Другия път да го хванат с естроген, та да миряса тази либерастка напаст. Може и да опита с ядене на чушки и домати...

    10:19 18.12.2025

  • 2 А бе,

    0 0 Отговор
    С една дума... Циганска работа.

    10:40 18.12.2025

  • 3 С две думи

    0 1 Отговор
    Ред е на другия мелез

    10:51 18.12.2025

  • 4 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Това да си го закачи на ухото Карлос Насар и да не плаши, как напуска България, щото може да в следващият. Българските щангисти са номер едно по заловени с допинг. Никой спорт не може ни измести от първото място. Два пъти са наказвани целите отбори по 11 човека. Бедни сме и мислим , че може с трици маймуни да се ловят. Хората имат лаборатории, а нас ни хващат с допотопни стероиди.

    10:54 18.12.2025

  • 5 той щеше да се отказва

    0 0 Отговор
    забавиха му премията от олимпиадата . щеше дете да има . има стотици спортисти друсат се и се допингират с забранени стимуланти . само да изпреварят другите . а и това вещество къде се намира . не и по аптеките . вносно и скъпо . но е забранено . ще го осъдят .

    10:59 18.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ