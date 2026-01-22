Новини
Спорт »
Бг футбол »
Пловдив ще обедини сили в благотворителен футболен турнир за Любо Пенев

Пловдив ще обедини сили в благотворителен футболен турнир за Любо Пенев

22 Януари, 2026 20:06 399 0

  • пловдив -
  • арена -
  • градът-
  • под тепетата -
  • футболен турнир-
  • любослав пенев-
  • цска

Събитието ще се проведе на 7 и 8 февруари

Пловдив ще обедини сили в благотворителен футболен турнир за Любо Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пловдив се готви да се превърне в арена на спортна солидарност и човечност! На 7 и 8 февруари 2026 г. градът под тепетата ще посрещне благотворителен футболен турнир, посветен на един от най-емблематичните български футболисти – Любослав Пенев. Състезанието ще се проведе на модерния комплекс „Футболно игрище Балона“, където страстта към футбола ще се слее с благородната кауза.

Инициативата е вдъхновена от успешното издание на турнира в София и сега ще даде възможност на пловдивчани и гости на града да се включат в подкрепа на легендата на ЦСКА и националния отбор.

Футболните отбори ще премерят сили във формат 5+1, а всеки желаещ да се включи може да го направи срещу символична такса от 100 евро.

Регистрацията е отворена до 3 февруари 2026 г., като записванията се приемат на телефон 088 914 9899.

Организаторите отправят горещ призив към всички почитатели на футбола и спортните емоции да се включат в това събитие с голямо сърце. Всички събрани средства ще бъдат дарени за лечението на Любо Пенев – човек, който е вдъхновявал поколения с играта и духа си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ