„Русев“ подкрепи протестите в България

Българският кечист Мирослав Барняшев, по-известен на световната сцена като „Русев“, не остана безразличен към случващото се в родината си. Въпреки че се намира на хиляди километри от България, пловдивчанинът изрази своята солидарност с протестиращите у нас.

В разгара на престижния турнир „Survivor Series“ на Световната федерация по кеч (WWE), Миро използва социалните мрежи, за да сподели позицията си.

В емоционално стори в Instagram той заяви: „Не мога да бъда в Пловдив, София или Варна, за да протестирам лично, но вярвам, че всеки има право да изрази мнението си, където и да се намира. Аз избирам да го направя тук.“

Известният като „Българския брут“ атлет не пропусна да напомни, че макар да е далеч от родината, сърцето му остава с българите. Миро неведнъж е показвал, че не забравя откъде е тръгнал, независимо от световната слава, която жъне на ринга.

Припомняме, че наскоро Барняшев се изправи срещу Джей Усо в четвъртфиналите на турнира „Последният път е сега“, но не успя да се класира напред. Така мечтата му да премери сили с легендарния Джон Сина в последния му мач остана неосъществена.