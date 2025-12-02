Новини
„Русев“ подкрепи протестите в България

2 Декември, 2025 21:33 778 3

  • миро русев-
  • кеч-
  • wwe-
  • българия-
  • протест-
  • пловдив-
  • джон сина-
  • джей усо-
  • survivor series-
  • социални мрежи

Кечистът продължава да бъде вдъхновение за мнозина българи, доказвайки, че гласът на родината може да се чуе и от най-големите световни сцени

„Русев“ подкрепи протестите в България - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският кечист Мирослав Барняшев, по-известен на световната сцена като „Русев“, не остана безразличен към случващото се в родината си. Въпреки че се намира на хиляди километри от България, пловдивчанинът изрази своята солидарност с протестиращите у нас.

В разгара на престижния турнир „Survivor Series“ на Световната федерация по кеч (WWE), Миро използва социалните мрежи, за да сподели позицията си.

В емоционално стори в Instagram той заяви: „Не мога да бъда в Пловдив, София или Варна, за да протестирам лично, но вярвам, че всеки има право да изрази мнението си, където и да се намира. Аз избирам да го направя тук.“

Известният като „Българския брут“ атлет не пропусна да напомни, че макар да е далеч от родината, сърцето му остава с българите. Миро неведнъж е показвал, че не забравя откъде е тръгнал, независимо от световната слава, която жъне на ринга.

Припомняме, че наскоро Барняшев се изправи срещу Джей Усо в четвъртфиналите на турнира „Последният път е сега“, но не успя да се класира напред. Така мечтата му да премери сили с легендарния Джон Сина в последния му мач остана неосъществена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    1 6 Отговор
    Толкова ти е мила родината,че играеш Руснак в кеча!

    21:38 02.12.2025

  • 2 За поколението Z ли ?

    1 1 Отговор
    Леле майко .... е (Кечистът продължава да бъде вдъхновение за..) а сега и оня Стоичков изпукайте и ще е 6

    22:15 02.12.2025

  • 3 много успешен българин

    0 1 Отговор
    Прави се на руснак, блъскат го като маче у дувар, и вместо да стане тираджия, предпочита да е боксова круша.

    22:17 02.12.2025

