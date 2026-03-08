Новини
Кристиано Роналдо изстреля Алмерия сред най-обичаните футболни клубове в Испания

Кристиано Роналдо изстреля Алмерия сред най-обичаните футболни клубове в Испания

8 Март, 2026 18:12 1 188 2

Футболната общественост с интерес следи какво още ще донесе новата ера за клуба

Кристиано Роналдо изстреля Алмерия сред най-обичаните футболни клубове в Испания - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втородивизионният Алмерия се превърна в истинска сензация, след като легендарният Кристиано Роналдо стана част от клуба. Португалският голмайстор, който в момента носи екипа на Ал-Насър, придоби 25% от акциите на андалуския тим и предизвика фурор сред феновете.

С присъединяването на Роналдо, Алмерия буквално избухна в социалните мрежи. Само за броени дни клубът се изкачи до челните позиции по популярност, изпреварвайки редица утвърдени отбори от Ла Лига. Днес Алмерия гордо заема място в престижния „Топ 5“ на най-следваните испански футболни клубове онлайн.

В момента безспорен лидер по брой последователи остава Реал Мадрид със зашеметяващите 181 милиона фена в социалните платформи. След тях се нареждат Барселона със 147 милиона, Атлетико Мадрид с 18 милиона и Севиля с 3,6 милиона. Алмерия вече може да се похвали с впечатляващите 3,2 милиона последователи – истински подвиг за клуб от втора дивизия. Този неочакван възход на Алмерия е поредното доказателство за магнетичната сила на Кристиано Роналдо, който не само бележи голове, но и преобразява съдбата на всеки клуб, до който се докосне.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мдааа

    0 2 Отговор
    КАКВО ДА ДОНЕСЕ ?? ПР И ГЕЙОВЕ НА КИЛО

    18:56 08.03.2026

  • 2 Aлфа Bълкът

    0 3 Отговор
    Тоя плати ли си вересиите в Испания?

    18:59 08.03.2026

