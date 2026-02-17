Новини
Челси и Ман Юнайтед искали Юрген Клоп

17 Февруари, 2026 06:13 302 0

  • юрген клоп-
  • марк косицке-
  • челси-
  • манчестър юнайтед-
  • футбол

Тези запитвания продължават

Aгентът на Юрген Клоп Марк Косицке даде интересно интервю пред Transfermarkt, в което говори за интереса към германския треньор, който в момента работи в РБ Лайпциг, а преди това бе наставник на Ливърпул в един от най-успешните периоди на мърсисайдци през 21 век.

"Челси и Манчестър Юнайтед отправиха запитвания за Клоп, след като напусна Ливърпул, но той вече бе казал, че няма да води друг клуб в Англия. Тези запитвания продължават. Той е много щастливс това, което е постигнал и е все още невероятно да бъдеш в историята, като един от малкото треньори, които са били начело на три клуба и никога не са били уволнявани", заяви Косицке.

Все още няма яснота около бъдещето на Юрген Клоп, който на няколко пъти заяви, че не смята да се връща към треньорството на този етап.


