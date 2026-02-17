Плейофната фаза на Шампионската лига започва с гладния за реванш Реал Мадрид и френско дерби

Плейофната фаза на Шампионската лига стартира във вторник с четири интригуващи срещи, като централното внимание логично е насочено към сблъсъка между Бенфика и Реал Мадрид от 22:00 часа българско време.

Двата тима се срещнаха неотдавна в Лисабон, където португалският гранд се наложи с резултат 4:2. Успехът се оказа решаващ, тъй като извади Реал Мадрид от първите осем в класирането, а попадението на вратаря Анатолий Трубин в заключителните минути осигури на Бенфика място в плейофите.

Жребият предостави възможност за бърз реванш на испанския колос, но предстои да се види дали отборът, воден от Алваро Арбелоа, ще успее да се възползва от втория шанс.

Бенфика посреща двубоя в отлично настроение след три поредни победи. В последния си мач „орлите“ се наложиха с 2:1 като гост на Санта Клара, въпреки че допуснаха ранен гол веднага след подновяването на играта през второто полувреме.

Реал Мадрид също се намира в подем. Под ръководството на Арбелоа тимът записа осем последователни победи в Ла Лига и се изкачи на първото място в класирането. Убедителният успех с 4:1 над Реал Сосиедад прекъсна дългата серия без поражение на съперника, а „белите“ демонстрираха превъзходство дори в отсъствието на някои от основните си футболисти.

Историческата статистика в европейските турнири накланя везните в полза на Бенфика. Португалците имат три победи от четири мача срещу Реал Мадрид, сред които е и финалът за Купата на европейските шампиони през 1962 година, спечелен с 5:3, както и успехът с 4:2 в груповата фаза през януари. Единственият успех на мадридчани датира от четвъртфиналния реванш през 1965 г., но и тогава те отпадат с общ резултат 3:6.

В друг интересен двубой Галатасарай приема Ювентус в единственият мач от 19:45 часа. Последната европейска среща между двата клуба се състоя преди повече от десет години. Истанбулският тим завърши основната фаза на 20-а позиция с актив от 10 точки, докато „бианконерите“ заеха 13-ото място с 13 пункта.

Мачът има сериозна тежест и за двамата треньори. Окан Бурук се стреми да класира Галатасарай за елиминациите за първи път от 2014 година, докато Лучано Спалети търси начин да прекъсне негативната серия и да стабилизира представянето на Ювентус.

Актуалният шампион Пари Сен Жермен изненадващо не успя да прескочи плейофната фаза и ще играе с друг френски тим – Монако, в битка за 1/8-финалите. Първата среща е на „Стад Луи II” в Княжеството.

В последния сблъсък за вечерта Борусия Дортмунд е домакин на коварния италиански Аталанта. Вестфалци се представят стабилно от началото на сезона и продължават битката си с Байерн Мюнхен за титлата в Германия, където изостават с шест точки от шампиона. Сега обаче фокусът им ще бъде изместен в ШЛ, където посрещат бергамаските, които са във възход при новия си треньор Рафаеле Паладино.

Програма за първите мачове от плейофите във вторник (17-и февруари):

19:45 часа | Галатасарай – Ювентус

22:00 часа | Бенфика – Реал Мадрид

22:00 часа | Борусия Дортмунд – Аталанта

22:00 часа | Монако – Пари Сен Жермен