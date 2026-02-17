Проф. Мария Пиргова, Елена Дариева и проф. Румяна Коларова: Сглобка от професионалисти или парцелирана власт

Основният политически въпрос тази седмица е „Кои ще са министрите в кабинета на Андрей Гюров?, които той трябва да представи пред Президента Илияна Йотова най-късно в четвъртък. С част от тях се свързахме и те очаквано отказаха коментар, с други не успяхме да разговаряме, посочи бТВ.



С голяма степен на сигурност се знае, че вицепремиер ще бъде Румяна Бъчварова. Тя е заемала този пост в кабинета на Бойко Борисов, била е и начело на МВР. За вътрешното министерство се спряга Емил Ганчев, бивш заместник-министър.

За министерството на правосъдието се спряга името на бившия заместник министър в кабинета на Кирил Петков - Емил Дечев. За отбраната се твърди, че изборът на Гюров е Бившият министър на отбраната на Иван Костов - Бойко Ноев.



Министерството на външните работи се поема от дама, а коя е тя ще разберем най-късно в четвъртък. Но - това ще е или също бивш министър на Иван Костов в лицето на Надежда Нейнски, или бивш министър на Симеон Сакскобургготски – Гергана Паси.

В икономиката също изборът е между двама бивши министри - Трайчо Трайков при Бойко Борисов и Даниела Везиева при Стефан Янев. Министерство на образованието се поема от бившия заместник-министър Наталия Митева. Поста си в кабинета „Гюров“ се очаква да запази един министър и това е Борислав Гуцанов в труда и социалната политика.

Бившият заместник кмет по финанси и настоящ заместник-министър Георги Клисурски пък се очаква да поеме държавната хазна. И още бивши министри се завръщат - Асена Сербезова в здрвеопазването, Юлиян Попов в екологията, Иван Шишков в МРРБ, Александър Николов – в енергетиката, Милена Стойчева в иновациите.

„Ако тези имена в действителност влязат в кабинета на Гюров, това би било сигнал, че се търси диверсификация, защото те са от целия политически спектър. Това цели успокояване на обществените нагласи, защото в момента са меко казано възпалени. Едно личи – Гюров се е ориентирал към подбора на професионалисти, които веднага могат да влязат във вдомствата и да заработят от първия ден“, коментира политологът Елена Дариева.

Според политологапроф. Румяна Коларова е важно да се изясни до каква степен Андрей Гюров ще има контрол върху тези министри.

„Евентуалното назначаване на Румяна Бъчварова показва, че този министър-председател няма нито административен, нито политически опит да бъде на този пост. Ще се окаже, че това е абсолютно парцелирано служебно правителство, в което няма да има нито отговорност, нито посока. Те може да са добри професионалисти, но част от тях са далеч от политиката, кой ще им търси отговорност, като приключат? Третият голям въпрос е кои са сламените хора?“, каза още тя.

Социологът проф. Мария Пиргова подкрепи тезата, че служебната власт ще бъде парцелирана: „Концепцията на Гюров е да се изберат професионалисти, които да не позволят служебното правителсто да бъде едно безвремие в администрацията, а тя да работи. Той ще обединява този екип от амбициозни професионалисти, който ще иска да се доказва. Според мен г-жа Бъчварова е променила настроенията си от предишни години и е готова да стъпи професионално върху тази задача – честни избори“.

Относно предварителната социолога за предстоящия вот и убедителната преднина за проекта на Румен Радев, Коларова коментира, че тези резултати са предварителни и ще има динамика при данните на досегашният президент. По думите ѝ избирателната активност е нереално висока в това проучване.

Дариева посочи, че социологическите проучвания, които ще бъдат по-близо до датата на вота, ще бъдат по-точни. Пиргова заяви, че глобалните процеси ще окажат влияние и на изборите у нас.