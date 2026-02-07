Милано-Кортина посрещна света: Президентът на Италия Серджо Матарела даде старт на XXV Зимни олимпийски игри

С тържествена церемония, изпълнена с емоции и национална гордост, Италия официално откри XXV Зимни олимпийски игри. Президентът Серджо Матарела, приветствайки спортисти и гости от цял свят, обяви началото на най-значимото зимно спортно събитие, което тази година се провежда в Милано и Кортина д’Ампецо.
"С огромна чест и вълнение обявявам XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина за открити!", заяви държавният глава пред препълнения стадион "Сан Сиро" в Милано, където се състоя основната церемония.
Атмосферата бе наелектризирана от светлини, музика и аплодисменти, докато знамената на участващите държави се развяваха гордо.
Освен в Милано, празнични събития белязаха и още три ключови локации – Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо, които ще бъдат домакини на различни спортни дисциплини до финала на игрите на 22 февруари. Всяка от тези дестинации посреща спортисти и фенове с уникална атмосфера и алпийски чар.
Зимните олимпийски игри в Италия обещават незабравими моменти, оспорвани битки за медали и вдъхновяващи истории на успеха.
