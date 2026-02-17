Новини
Жозе Моуриньо: Няма да се връщам в Реал Мадрид

Не искам да окуражавам истории, които няма да се случат, добави Моуриньо

Жозе Моуриньо: Няма да се връщам в Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо отрече слуховете, че може да се върне в Реал Мадрид. Това стана на пресконференцията му преди мача между двата тима в плейофите на Шампионската лига.

Сблъсъкът отново е в Лисабон, след като наскоро Бенфика се наложи над Реал с 4:2 в последния кръг от груповата фаза.

Жози Моуриньо бе треньор на "белия балет" в периода 2010-2013 и бе запитан дали може да се върне в испанския гранд и дали може да каже "не" на президента Флорентино Перес: "Да, да, мога да кажа "не", отсече португалецът.

- Дадох всичко на Реал, всичко, което имах. Направих добри неща, както и лоши, но дадох всичко. Феновете ме уважават и това е фантастично, но не искам да окуражавам истории, които няма да се случат.

Единственото нещо, което е важно, е, че имам още година договор с Бенфика и няма нищо с Реал. Това е специален договор, тъй като беше подписан в изборен период", уточни 63-годишният треньор.


Моуриньо очаква различен мач от този през януари. "Реал Мадрид, който очаквам утре, е отборът, който е фаворит номер едно да спечели Шампионската лига, сигурен е португалецът.

- Много би ми харесало да елиминираме Реал, но искам и Алваро (б. а. - Арбелоа) да спечели Шампионската лига и да остане в Мадрид още дълги години. Мисля, че той е много компетентен треньор, има Мадрид в кръвта си и е точният човек да води отбора, което не е за всеки."


Новини по спортове:
