Манчестър Юнайтед с изненадващ ход - посяга към звезда на Ливърпул

Манчестър Юнайтед с изненадващ ход - посяга към звезда на Ливърпул

17 Февруари, 2026 08:29

"Червените дяволи" са набелязали халфа на мърсисайдци Алексис Мак Алистър за лятната си селекция

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед планира изненадващ ход с оферта за звезда на Ливърпул. Според информация на "Манчестър Ивнинг Нюз", "червените дяволи" са набелязали халфа на мърсисайдци Алексис Мак Алистър за лятната си селекция.

Отдавна се говори, че „червените дяволи“ възнамеряват да направят сериозни промени в халфовата си линия. Вече е ясно, че Каземиро ще напусне клуба след изтичането на договора му. Това означава, че на "Олд Трафорд" трябва да му намерят достоен заместник.

В тази връзка с Юнайтед вече са свързвани няколко водещи полузащитници от Премиър лийг, сред които Елиът Андерсън, Адам Уортън, Сандро Тонали и Карлос Балеба. Сега обаче клубът е добавил и звездата на Ливърпул Алексис Мак Алистър към своя списък с трансферни цели.

Евентуален подобен трансфер би бил изключително значим, тъй като последният футболист, преминал директно между двата клуба, е Пол Чиснъл през далечната 1964 година.


    Много подло от страна на Юнайтед, но привличането на желан футболист не зависи само от тях. Но като гледам Слот за какви никакви пари продаде такъв остър и ефективен нападател като Луис Диас на Байерн, няма да се изненадам, ако изтърват и Мак Алистър. Да не говорим, че Ливърпул не можа да задържи такъв съвършен футболист, юноша на клуба, като Тренд Александър Арнолд...

    08:59 17.02.2026

