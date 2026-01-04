Ема Ръдукану отново отлага завръщането си на тенис сцената

Британската тенис надежда Ема Ръдукану за пореден път отлага своето дългоочаквано завръщане на корта, след като се отказа от сблъсъка си с японската звезда Наоми Осака в рамките на престижния турнир "Юнайтед къп" в Пърт, Австралия. Феновете ѝ по цял свят останаха разочаровани, а спортната общност отново се пита кога ще видим шампионката от US Open 2021 в действие.

Младата британка, която е само на 23 години, не е излизала на корта от средата на октомври, а последната ѝ победа датира още от септември. Причината за тази дълга пауза са постоянните физически неразположения, които я преследват още от триумфа ѝ в Ню Йорк преди две години.

Въпреки това, в лагера на Великобритания не губят надежда – според капитана Тим Хенман, Ръдукану е показала отлична форма по време на тренировките, но все още не е напълно готова за официален мач.

"Това беше изключително трудно решение. Ема тренираше наистина впечатляващо през последните дни, но усещането ни е, че ѝ трябва още малко време, за да се завърне на най-високо ниво. Не изключваме възможността тя да се появи на корта до края на турнира – стискаме палци това да се случи", сподели Хенман пред австралийската телевизия Nine.

В отсъствието на Ръдукану, Кейти Суон пое щафетата, но отстъпи пред Осака с 6:7(4), 1:6. Въпреки индивидуалната загуба, британският отбор демонстрира характер и успя да спечели срещата с общ резултат 2:1, запазвайки шансовете си за добро класиране.