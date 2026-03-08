Новини
Майкон дебютира за Байерн Мюнхен

8 Март, 2026 22:37 385 0

Този сезон се оказва особено плодотворен за младите надежди на баварците

Майкон дебютира за Байерн Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Баварският колос Байерн Мюнхен отново демонстрира, че бъдещето принадлежи на младите таланти. В последния си двубой срещу Борусия Мьонхенгладбах, завършил с категорична победа 4:1, феновете на „Алианц Арена“ станаха свидетели на първите минути на терена за едно от най-обещаващите имена в световния футбол – бразилския диамант Майкон Кардозо.

Роден през 2008 година в сърцето на Сао Пауло, Майкон Кардозо още от малък е заобиколен от футболната магия. Любопитното е, че детството му преминава в Тайланд, където баща му, Дъглас Кардозо, гради своята професионална кариера. Именно там, едва на 10-годишна възраст, Майкон се присъединява към престижната STB Sports Thai Bavaria Academy – академия, която работи рамо до рамо с Байерн Мюнхен и подготвя бъдещите звезди на световния футбол.

С началото на 2024 година, Майкон – вече с двойно гражданство (бразилско и португалско) – получава шанс да се докаже в международния отбор на Байерн, където се събират най-големите таланти от цял свят. Усърдната му работа и впечатляващите изяви не остават незабелязани – през 2025 година той вече е част от отбора до 17 години, а само година по-късно се изкачва до тима до 19 години, воден от българския треньор Петър Гайдаров. Под негово ръководство младият бразилец записва пет попадения и пет асистенции, доказвайки, че е готов за следващата стъпка.

В петъчната вечер, наставникът Венсан Компани не се поколеба да даде шанс на Кардозо, пускайки го в игра в 60-ата минута срещу „жребчетата“. Само няколко дни по-рано, 17-годишният футболист подписа дългосрочен договор с Байерн, с което клубът ясно показа, че залага на неговия потенциал. „Чувствам се изключително щастлив и благодарен. Да облека екипа на Байерн – най-добрият отбор в света – е сбъдната мечта“, сподели развълнуваният Майкон след последния съдийски сигнал.

Този сезон се оказва особено плодотворен за младите надежди на баварците. Освен Кардозо, дебют в първия състав направиха още Уиздъм Майк, Касиано Киала и Давид Дайбер, а Ленарт Карл вече се утвърди като ключова фигура в схемата на Венсан Компани. Байерн Мюнхен продължава да доказва, че не само купува звезди, но и създава такива.


