Лиа Каратанчева с победа над французойка в Анталия

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на клей от категория WTA 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Каратанчева победи с 6:4, 6:2 осмата поставена в пресявките и №215 в световната ранглиста Кло Паке (Франция). Срещата продължи 85 минути.



Българката на два пъти пропиля аванс от пробив в първия сет, но с нов брейк в десетия гейм го спечели с 6:4. Каратанчева допусна пробив още в първия гейм на втората част, но след това взе следващите четири гейма за 4:1. При 5:2 националката стигна до нов пробив и затвори мача с 6:2 в своя полза.



За място в основната схема Лиа Каратанчева ще играе срещу друга французойка – Карол Моне, която е поставена под №3 в квалификациите и заема 183-то място в световната ранглиста.