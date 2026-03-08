Новини
Спорт »
Тенис »
Лиа Каратанчева с победа над французойка в Анталия

Лиа Каратанчева с победа над французойка в Анталия

8 Март, 2026 21:39 536 0

  • лиа каратанчева-
  • квалификациите-
  • wta 125 -
  • анталия -
  • турция

Българската тенисистка елиминира Кло Паке

Лиа Каратанчева с победа над французойка в Анталия - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на клей от категория WTA 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Каратанчева победи с 6:4, 6:2 осмата поставена в пресявките и №215 в световната ранглиста Кло Паке (Франция). Срещата продължи 85 минути.


Българката на два пъти пропиля аванс от пробив в първия сет, но с нов брейк в десетия гейм го спечели с 6:4. Каратанчева допусна пробив още в първия гейм на втората част, но след това взе следващите четири гейма за 4:1. При 5:2 националката стигна до нов пробив и затвори мача с 6:2 в своя полза.


За място в основната схема Лиа Каратанчева ще играе срещу друга французойка – Карол Моне, която е поставена под №3 в квалификациите и заема 183-то място в световната ранглиста.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове