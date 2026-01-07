Новини
Спорт »
Тенис »
Медведев и Микелсен с категорични успехи в Бризбън

Медведев и Микелсен с категорични успехи в Бризбън

7 Януари, 2026 09:43 374 0

  • atp 250 -
  • бризбън-
  • австралия-
  • даниил медведев -
  • алекс микелсен

Руският ас не остави никакви шансове на Франсис Тиафо

Медведев и Микелсен с категорични успехи в Бризбън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Безапелационни победи белязаха осминафиналните срещи на престижния турнир от сериите ATP 250 в Бризбън, Австралия. Даниил Медведев и Алекс Микелсен впечатлиха феновете с отлична форма и безкомпромисна игра на твърдите кортове.

Руският ас Медведев не остави никакви шансове на Франсис Тиафо, като го надигра с убедителното 6:3, 6:2 само за 61 минути. Със стабилна игра от основната линия и прецизни сервиси, Медведев затвърди реномето си на един от фаворитите за трофея в Бризбън.

Междувременно, младият американец Алекс Микелсен също се поздрави с чиста победа. Той преодоля сънародника си Лърнър Тиен с 6:4, 6:2 за 76 минути, демонстрирайки зрялост и хладнокръвие в ключовите моменти на двубоя.

След тези впечатляващи успехи, двамата тенисисти вече гледат към четвъртфиналите, които ще се проведат на 8 януари от 02:00 ч. българско време.

Медведев ще премери сили с победителя от сблъсъка между Камил Раихшах и Райли Опелка, докато Микелсен ще очаква развръзката между Иржи Лехечка и Себастиан Хорда, за да разбере следващия си съперник.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ