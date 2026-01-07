Медведев и Микелсен с категорични успехи в Бризбън

Безапелационни победи белязаха осминафиналните срещи на престижния турнир от сериите ATP 250 в Бризбън, Австралия. Даниил Медведев и Алекс Микелсен впечатлиха феновете с отлична форма и безкомпромисна игра на твърдите кортове.

Руският ас Медведев не остави никакви шансове на Франсис Тиафо, като го надигра с убедителното 6:3, 6:2 само за 61 минути. Със стабилна игра от основната линия и прецизни сервиси, Медведев затвърди реномето си на един от фаворитите за трофея в Бризбън.

Междувременно, младият американец Алекс Микелсен също се поздрави с чиста победа. Той преодоля сънародника си Лърнър Тиен с 6:4, 6:2 за 76 минути, демонстрирайки зрялост и хладнокръвие в ключовите моменти на двубоя.

След тези впечатляващи успехи, двамата тенисисти вече гледат към четвъртфиналите, които ще се проведат на 8 януари от 02:00 ч. българско време.

Медведев ще премери сили с победителя от сблъсъка между Камил Раихшах и Райли Опелка, докато Микелсен ще очаква развръзката между Иржи Лехечка и Себастиан Хорда, за да разбере следващия си съперник.