Абърдийн претърпя поражение от Рейнджърс - Димитър Митов с цял мач

7 Януари, 2026 11:23 382 0

Лидер е Хартс

Абърдийн претърпя поражение от Рейнджърс - Димитър Митов с цял мач - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Абърдийн претърпя поражение с 0:2 при визитата си на Рейнджърс в отложен двубой от 11-ия кръг на шотландската Висша лига. Вратарят Димитър Митов изигра пълни 90 минути, но усилията му не бяха достатъчни за точка.

"Донвеоте" продължават да изпитват трудности, натрупвайки вече три поредни загуби в шампионата и заемат осмата позиция в таблицата.

Рейнджърс, от своя страна, демонстрират впечатляваща форма под ръководството на треньора Дани Рьол. След като наскоро спечелиха класическото дерби срещу Селтик, те затвърдиха възхода си, изпреварвайки "детелините" и се изкачиха на второто място в класирането. Лидерът Хартс остава само на три точки пред тях, макар и с мач по-малко, което прави битката за титлата изключително оспорвана.


