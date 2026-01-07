Абърдийн претърпя поражение от Рейнджърс - Димитър Митов с цял мач

Абърдийн претърпя поражение с 0:2 при визитата си на Рейнджърс в отложен двубой от 11-ия кръг на шотландската Висша лига. Вратарят Димитър Митов изигра пълни 90 минути, но усилията му не бяха достатъчни за точка.

"Донвеоте" продължават да изпитват трудности, натрупвайки вече три поредни загуби в шампионата и заемат осмата позиция в таблицата.

Рейнджърс, от своя страна, демонстрират впечатляваща форма под ръководството на треньора Дани Рьол. След като наскоро спечелиха класическото дерби срещу Селтик, те затвърдиха възхода си, изпреварвайки "детелините" и се изкачиха на второто място в класирането. Лидерът Хартс остава само на три точки пред тях, макар и с мач по-малко, което прави битката за титлата изключително оспорвана.