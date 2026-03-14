Бивш треньор на ЦСКА посочиха най-голямото оръжие и най-голямата слабост на „армейците“

Бившият треньор на ЦСКА Ангел Червенков коментира предстоящата среща на „червените“ с Лудогорец в Разград. Той посочи кои ще са ключовите моменти в срещата и заяви кое е най-голямото оръжие на „армейците“.

„Определено предстои много интересен сблъсък. Силно се надявам, че ЦСКА ще излезе и ще спечели този двубой. Сигурен съм на 100%, че „червените“ ще играят за победа. Това е без никакво съмнение. Хубавото е, че този клуб, където и да отиде да играе, привържениците на трибуните са много и са зад момчетата. Вярвам, че отново подкрепата ще е силна, за да може ЦСКА да се чувства все едно играе на свой терен. Това са два отбора, които имат изключително високи цели“, започна Ангел Червенков пред „Мач Телеграф“.

„Разбираемо е и двата тима да се опитат да спечелят срещата. Ще има тактическо надлъгване. И двата отбора обичат да доминират и да налагат своя стил на игра. Ще е интересно каква стратегия ще изберат Лудогорец и ЦСКА. Много неща могат да се приложат и са изключително важни единоборствата и креативността в атака. Във важните моменти един от двата отбора трябва да покаже превъзходство и да има и късмет. Много са факторите за този двубой. Надявам се да стане интересен и динамичен двубой. Лудогорец са много опасни в атака, а в същото време отбраната е слабата страна на ЦСКА. От друга страна обаче „червените“ имат много силен колектив и това в много голяма степен им помага“, заяви Червенков.