Награди за справедливост! Къде се крият важните длъжностни лица от режима на аятоласите

САЩ предлагат до 10 милиона долара за информация за Хаменеи-младши и други длъжностни лица от режима на аятоласите, обобщи АФП.

В обява, публикувана от Службата за дипломатическа сигурност на Държавния департамент на САЩ, са изброени издирваните длъжностни лица и фигури, сред които Моджтаба Хаменеи, заместник-началникът на кабинета на убития му баща Али Асгар Хеджази и висшият служител по сигурността Али Лариджани.

Други имена в списъка включват Яхя Рахим Сафави, старши военен съветник на Върховния лидер, министъра на вътрешните работи Ескандар Момени и министъра на разузнаването Есмаил Хатиб.

Посочени са още четири длъжности без имена: секретарят на Върховния съвет за отбрана, шефът на военния офис на Върховния лидер, главнокомандващият на Корпуса на ислямската революционна гвардия и съветникът на Върховния лидер на Иран.

Според текста на обявата тези лица са описани като ключови лидери, участващи в командването и ръководството на различни клонове на Стражите на Ислямската революция, които, както се посочва, са отговорни за планирането, организирането и провеждането на операции в световен мащаб.

Програмата "Награди за справедливост" посочва, че лица, разполагащи с информация за тези фигури или за висши командири и свързаните с тях мрежи, могат да се свържат с програмата чрез платформи за криптирани съобщения или чрез канал за комуникация, базиран на мрежата Tor.

Обявата посочва, че подходящата информация може да доведе до награда в размер до 10 милиона долара.