Награди за справедливост! Къде се крият важните длъжностни лица от режима на аятоласите

Награди за справедливост! Къде се крият важните длъжностни лица от режима на аятоласите

14 Март, 2026 16:21 1 071 52

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • цру-
  • мосад-
  • моджтаба хаменей-
  • али лариджани-
  • масуд пезешкиан-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

САЩ предлагат до 10 милиона долара за залавянето на Хаменеи-младши

Награди за справедливост! Къде се крият важните длъжностни лица от режима на аятоласите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
САЩ предлагат до 10 милиона долара за информация за Хаменеи-младши и други длъжностни лица от режима на аятоласите, обобщи АФП.

В обява, публикувана от Службата за дипломатическа сигурност на Държавния департамент на САЩ, са изброени издирваните длъжностни лица и фигури, сред които Моджтаба Хаменеи, заместник-началникът на кабинета на убития му баща Али Асгар Хеджази и висшият служител по сигурността Али Лариджани.

Други имена в списъка включват Яхя Рахим Сафави, старши военен съветник на Върховния лидер, министъра на вътрешните работи Ескандар Момени и министъра на разузнаването Есмаил Хатиб.

Посочени са още четири длъжности без имена: секретарят на Върховния съвет за отбрана, шефът на военния офис на Върховния лидер, главнокомандващият на Корпуса на ислямската революционна гвардия и съветникът на Върховния лидер на Иран.

Според текста на обявата тези лица са описани като ключови лидери, участващи в командването и ръководството на различни клонове на Стражите на Ислямската революция, които, както се посочва, са отговорни за планирането, организирането и провеждането на операции в световен мащаб.

Програмата "Награди за справедливост" посочва, че лица, разполагащи с информация за тези фигури или за висши командири и свързаните с тях мрежи, могат да се свържат с програмата чрез платформи за криптирани съобщения или чрез канал за комуникация, базиран на мрежата Tor.

Обявата посочва, че подходящата информация може да доведе до награда в размер до 10 милиона долара.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 23 Отговор
    По добре да съм Бездомник в Окаян вид по улиците на Атина отколкото да съм никой в България
    По добре да ме овикват и мачкат по улиците на Атина Атиняните гърци отколкото веднъж се случи очаквам да ми се случи,давам рицарската си дума че повече няма да се върна от там това са естествените неща от живота
    И без друго съм вече Жена и тяхна собственост на Атина

    16:25 14.03.2026

  • 2 Сатаняху

    23 5 Отговор
    се скрил в Германия, според СНН.
    Къде другаде нацист при нацист отива.

    16:25 14.03.2026

  • 3 Сам Сюлек

    14 8 Отговор
    Крият се в Банкя и хотел Берлин.

    16:26 14.03.2026

  • 4 УЖ ВСИЧКО Е ПО ПЛАН

    22 2 Отговор
    ЗА ТРЪМП,АМА ТЪРСЯТ НЯКОЙ ДА ИМ СВЪРШИ ЧЕРНАТА РАБОТА СРЕЩУ ПАРИ. ИНАЧЕ ПРИКАЗКИТЕ СА ГРАНДИОЗНИ,ПО ХОЛИВУДСКИ.

    16:27 14.03.2026

  • 5 си дзън

    4 18 Отговор
    Защо се крият, нали бяха победили? Май ги е страх от дискомбобулатора.

    16:27 14.03.2026

  • 6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 3 Отговор
    Световният Вампир Америка идва с подводници и изтребители Сатаната е новия Бог ,Исус е гола Жена и В Наведена Г стойка
    Детективи Психолози и Рицари трябва да се обединят от всички галактики и мулти вселени против всички несгоди човешки

    16:28 14.03.2026

  • 7 Атина Палада

    18 4 Отговор
    Тръмп за втори път търси по телефона Путин по спешност ..

    Коментиран от #13, #16, #20

    16:28 14.03.2026

  • 8 тия били фанатици

    20 1 Отговор
    А краварите и последователите им какви са ?

    Коментиран от #45

    16:29 14.03.2026

  • 9 Шопо

    15 1 Отговор
    Никой не харесва доносници
    Добрия доносник е мъртвия доносник

    16:29 14.03.2026

  • 10 новия аятолах не виждан

    2 9 Отговор
    никога и от никой, от момента на избирането му.

    Коментиран от #23

    16:31 14.03.2026

  • 11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 2 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки искат да ме сготвят и изядат цял и гол да ме упоят и да ме готвят в фурната да съм изпечен и изяден накрая от
    младите българки

    16:31 14.03.2026

  • 12 не може да бъде

    13 2 Отговор
    Големият проблем е че май аятоласите и другите високопоставени иранци не се крият особено....ето появи се едно твърдение че Хаменей съвършено умишлено е останал в помещение за което се знае че ще бъде атакувано ...просто се е оставил да го убият защото е знаел че така американците го превръщат в герой и мъченик !?Считам че американците допускат голяма грешка в това отношение - никъде в света освен в Иран чалмалиите не се ползваха с някакво голямо уважение -още повече ореол на герои!?А сега станах и герои и мъченици ...а след грешката с девическото у-ще американцити в мюсюлманския свят вече са просто убийци!?

    Коментиран от #33

    16:32 14.03.2026

  • 13 си дзън

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Путин е зает. Днес му правят генна терапия да живее 150 години.

    16:32 14.03.2026

  • 14 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 8 Отговор
    Аз ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части!

    16:32 14.03.2026

  • 15 Горски

    9 4 Отговор
    Няма ли да им е много по лесно ако Русия или Китай просто конфискуват краварският долар . Няма да е собственост на някакъв евреин , а става собственост на Китайската държава. Иран е държава на 5 хилядолетия. Съединените щати след по -малко от 4 месеца, ще празнуват....250 години..?! Ще видим дали Чичо Сам, ще съумее сега да изтрие пет хилядна история. Мирише ми на потопен самолетоносач! С него и на лъжливия мит за "величието" на американската военна принуда. Която все още крепи долара. Иран е китайско прокси. Китай няма да щади оръжия, за да детронира световния терорист- сащ! Американските операции в Иран се използват като удобен повод за ускорено разгръщане на военна инфраструктура в Румъния. Базите край Констанца, системата в Девеселу и нарастващото присъствие на НАТО постепенно превръщат страната в главния логистичен център на Алианса в Черноморския регион и в ключов елемент от стратегическата конфронтация между Русия и Запада.

    Коментиран от #21, #24, #28

    16:33 14.03.2026

  • 16 Тръмп така е наритал

    5 12 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Путин по телефона. Предупредил го е да не дава никакви данни на Иран. Имало е шок и ужас в Кремъл. :))

    Коментиран от #26

    16:33 14.03.2026

  • 17 Бг Копейка

    5 7 Отговор
    А за нас ще има ли, някакъв кяр?

    Коментиран от #22

    16:33 14.03.2026

  • 18 1945

    5 9 Отговор
    Моджтаба може и да не е сред живите

    16:34 14.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 не може да бъде

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Има едни писания от /според мен/ несъзнателни журналисти че телефоните в Кремъл са блокирали за известно време от многото обаждания наведнъж.. не само от Тръмп разбира се !?

    16:35 14.03.2026

  • 21 Китай не го слагай

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    Под общ знаменател с Русия. Китай са умни и богати и си гледат икономиката и богатите пазари - Европа и САЩ. Никога няма да тръгнат да се жертват заради Русия. Те имат изгода Русия да е слаба, бедна и зависима. Каквато е в момента.

    Коментиран от #27, #29

    16:37 14.03.2026

  • 22 Бай Ганьо

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бг Копейка":

    За Вас остава бибека

    16:37 14.03.2026

  • 23 Амадор Ривас

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "новия аятолах не виждан":

    Търси се двойник...

    16:37 14.03.2026

  • 24 Да си русофил това е Божие наказание

    5 10 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    Персия е на 5 000 години не Иран.

    16:37 14.03.2026

  • 25 Гол Кремълски охлюв -Ботокс 1.50 с токче

    6 8 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    16:38 14.03.2026

  • 26 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Тръмп така е наритал":

    Браво :))))

    16:38 14.03.2026

  • 27 Само питам

    11 4 Отговор

    До коментар #21 от "Китай не го слагай":

    А краварите да не са богати , с 42 трилиона външен дълг .
    Сега мъчат да го намалят с война .

    16:39 14.03.2026

  • 28 Омазана ватенка

    5 9 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    Китай и Русия не смеят да шукнат.

    Коментиран от #37, #38

    16:39 14.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тодар Живков

    5 8 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Ами има другари.Това са българските комунисти.

    16:40 14.03.2026

  • 31 Запознат

    3 9 Отговор
    Руската мечка пак играе казачок по заповед на Тръмп

    Коментиран от #44

    16:41 14.03.2026

  • 32 Владо

    3 7 Отговор
    Руските сбъраняци от смартфони минават на пейджъри.

    16:43 14.03.2026

  • 33 Шопо

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "не може да бъде":

    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци

    16:43 14.03.2026

  • 34 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Бай Дончо пак се е изхвърлил като семе на мокър пясък ,след като разбрал ,че синчето му Барон се среща с аржентински танцьор,последовател на лама Калушев

    16:43 14.03.2026

  • 35 А МОЧАТА?

    2 8 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #39

    16:44 14.03.2026

  • 36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 7 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    16:45 14.03.2026

  • 37 Киро

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "Омазана ватенка":

    В знак на признателност към русофобите в България САЩ махат визите

    16:45 14.03.2026

  • 38 Дон Корлеоне

    2 8 Отговор

    До коментар #28 от "Омазана ватенка":

    Хаяско трепери като лист в бункера.

    Коментиран от #40

    16:46 14.03.2026

  • 39 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "А МОЧАТА?":

    Нашите п.авет.ници сега в ремонтирали :) от 24 каратово злато ,да се подмажат на руснаците .

    Коментиран от #48

    16:46 14.03.2026

  • 40 и то в полския бункер

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "Дон Корлеоне":

    зеленото градинско джудже с бялото носле.

    Коментиран от #51

    16:47 14.03.2026

  • 41 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Тръмп през 1988 г.

    Бих се отнесъл сурово с Иран. Те ни бият психологически, карат ни да изглеждаме като пълни идиоти. Един изстрел по нашите войници или кораби и бих взривил остров Харг на парчета. Бих нахлул и бих поел контрола. Иран дори не може да победи Ирак, но въпреки това тъпче Съединените щати. Светът би спечелил от борбата с тях.

    Коментиран от #49

    16:47 14.03.2026

  • 42 нашите козяци

    5 1 Отговор
    са най пр03дите козяци

    16:50 14.03.2026

  • 43 000

    3 1 Отговор
    Дори и не разбирате колко гъста е мъглата. Не се информирате за нищо по света от тукашните списвачи. Рискувате да си останете примитиви.

    16:50 14.03.2026

  • 44 Учуден

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Запознат":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат,като бити кучета,сърдят се пенявят се и си плюят в пазвата?!

    Коментиран от #46

    16:50 14.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 не разбирам

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Учуден":

    Защо козляците като ги пращаме в украйна , гледат кат бити колоездачи ?

    16:54 14.03.2026

  • 47 Хо-ха-ха

    2 1 Отговор
    Къде се крие Биби?

    17:00 14.03.2026

  • 48 МОЧАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    го направиха на чакъл и асфалтираха 2 улички с него. СЕГА предстои гътването на АЛЬОШАТА

    Коментиран от #50

    17:14 14.03.2026

  • 49 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Сатана Z":

    След срещата на Тръмп с Путин в Аляска ,четох ...по точно гледах в ютуб всичко около тази среща .
    Срещата е продължила 3 часа..През първият час от срещата са били двамата президенти с външните си министри и преводачите..След един час ,външните им министри напускат и остават на срещата само преводачите ! След изтичане и на вторият час от срещата напускат и преводачите и остават само Путин и Тръмп..Срещата само между двамата е продължила един час..През този един час ,докато е течала срещата само между двамата президенти в Анкъридж там в базата пристига още охрана от Русия и САЩ..Пред вратата на помещението където са двамата президенти се появява някакъв кейс...По късно кейса го няма там..На въпрос на американски журналист към национална служба за сигурност на САЩ ли ,тайни служби ли....някаква служба беше ,нали са 18 :) какво означава това с този кейс ,от националната служба за сигурност обясняват,че това се прави единствено при свръх секретни документи!
    В същото време по Европа ,европейските правителства свикват службите си за национална сигурност ..И в Англия и в Германия,в Канада ,Франция...всички по едно и също време...

    17:15 14.03.2026

  • 50 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "МОЧАТА":

    Нали това и аз казвам,че сега правят Мочата от 24 каратово злато ,за да се подмажат на руснаците,защото опряха до руския ......

    17:17 14.03.2026

  • 51 Многоходовото

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "и то в полския бункер":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.

    17:17 14.03.2026

  • 52 Копейки

    0 0 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе цяла Европа.

    17:18 14.03.2026

