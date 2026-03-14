Награди за справедливост! Къде се крият важните длъжностни лица от режима на аятоласите

САЩ предлагат до 10 милиона долара за информация за Хаменеи-младши и други длъжностни лица от режима на аятоласите, обобщи АФП.
В обява, публикувана от Службата за дипломатическа сигурност на Държавния департамент на САЩ, са изброени издирваните длъжностни лица и фигури, сред които Моджтаба Хаменеи, заместник-началникът на кабинета на убития му баща Али Асгар Хеджази и висшият служител по сигурността Али Лариджани.
Други имена в списъка включват Яхя Рахим Сафави, старши военен съветник на Върховния лидер, министъра на вътрешните работи Ескандар Момени и министъра на разузнаването Есмаил Хатиб.
Посочени са още четири длъжности без имена: секретарят на Върховния съвет за отбрана, шефът на военния офис на Върховния лидер, главнокомандващият на Корпуса на ислямската революционна гвардия и съветникът на Върховния лидер на Иран.
Според текста на обявата тези лица са описани като ключови лидери, участващи в командването и ръководството на различни клонове на Стражите на Ислямската революция, които, както се посочва, са отговорни за планирането, организирането и провеждането на операции в световен мащаб.
Програмата "Награди за справедливост" посочва, че лица, разполагащи с информация за тези фигури или за висши командири и свързаните с тях мрежи, могат да се свържат с програмата чрез платформи за криптирани съобщения или чрез канал за комуникация, базиран на мрежата Tor.
Обявата посочва, че подходящата информация може да доведе до награда в размер до 10 милиона долара.
1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
По добре да ме овикват и мачкат по улиците на Атина Атиняните гърци отколкото веднъж се случи очаквам да ми се случи,давам рицарската си дума че повече няма да се върна от там това са естествените неща от живота
И без друго съм вече Жена и тяхна собственост на Атина
16:25 14.03.2026
2 Сатаняху
Къде другаде нацист при нацист отива.
16:25 14.03.2026
3 Сам Сюлек
16:26 14.03.2026
4 УЖ ВСИЧКО Е ПО ПЛАН
16:27 14.03.2026
5 си дзън
16:27 14.03.2026
6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Детективи Психолози и Рицари трябва да се обединят от всички галактики и мулти вселени против всички несгоди човешки
16:28 14.03.2026
7 Атина Палада
Коментиран от #13, #16, #20
16:28 14.03.2026
8 тия били фанатици
Коментиран от #45
16:29 14.03.2026
9 Шопо
Добрия доносник е мъртвия доносник
16:29 14.03.2026
10 новия аятолах не виждан
Коментиран от #23
16:31 14.03.2026
11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
младите българки
16:31 14.03.2026
12 не може да бъде
Коментиран от #33
16:32 14.03.2026
13 си дзън
До коментар #7 от "Атина Палада":Путин е зает. Днес му правят генна терапия да живее 150 години.
16:32 14.03.2026
14 Пасивен Кремълски педофил с токчета
16:32 14.03.2026
15 Горски
Коментиран от #21, #24, #28
16:33 14.03.2026
16 Тръмп така е наритал
До коментар #7 от "Атина Палада":Путин по телефона. Предупредил го е да не дава никакви данни на Иран. Имало е шок и ужас в Кремъл. :))
Коментиран от #26
16:33 14.03.2026
17 Бг Копейка
Коментиран от #22
16:33 14.03.2026
18 1945
16:34 14.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 не може да бъде
До коментар #7 от "Атина Палада":Има едни писания от /според мен/ несъзнателни журналисти че телефоните в Кремъл са блокирали за известно време от многото обаждания наведнъж.. не само от Тръмп разбира се !?
16:35 14.03.2026
21 Китай не го слагай
До коментар #15 от "Горски":Под общ знаменател с Русия. Китай са умни и богати и си гледат икономиката и богатите пазари - Европа и САЩ. Никога няма да тръгнат да се жертват заради Русия. Те имат изгода Русия да е слаба, бедна и зависима. Каквато е в момента.
Коментиран от #27, #29
16:37 14.03.2026
22 Бай Ганьо
До коментар #17 от "Бг Копейка":За Вас остава бибека
16:37 14.03.2026
23 Амадор Ривас
До коментар #10 от "новия аятолах не виждан":Търси се двойник...
16:37 14.03.2026
24 Да си русофил това е Божие наказание
До коментар #15 от "Горски":Персия е на 5 000 години не Иран.
16:37 14.03.2026
25 Гол Кремълски охлюв -Ботокс 1.50 с токче
16:38 14.03.2026
26 Атина Палада
До коментар #16 от "Тръмп така е наритал":Браво :))))
16:38 14.03.2026
27 Само питам
До коментар #21 от "Китай не го слагай":А краварите да не са богати , с 42 трилиона външен дълг .
Сега мъчат да го намалят с война .
16:39 14.03.2026
28 Омазана ватенка
До коментар #15 от "Горски":Китай и Русия не смеят да шукнат.
Коментиран от #37, #38
16:39 14.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тодар Живков
16:40 14.03.2026
31 Запознат
Коментиран от #44
16:41 14.03.2026
32 Владо
16:43 14.03.2026
33 Шопо
До коментар #12 от "не може да бъде":След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци
16:43 14.03.2026
34 Сатана Z
16:43 14.03.2026
35 А МОЧАТА?
Коментиран от #39
16:44 14.03.2026
36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16:45 14.03.2026
37 Киро
До коментар #28 от "Омазана ватенка":В знак на признателност към русофобите в България САЩ махат визите
16:45 14.03.2026
38 Дон Корлеоне
До коментар #28 от "Омазана ватенка":Хаяско трепери като лист в бункера.
Коментиран от #40
16:46 14.03.2026
39 Атина Палада
До коментар #35 от "А МОЧАТА?":Нашите п.авет.ници сега в ремонтирали :) от 24 каратово злато ,да се подмажат на руснаците .
Коментиран от #48
16:46 14.03.2026
40 и то в полския бункер
До коментар #38 от "Дон Корлеоне":зеленото градинско джудже с бялото носле.
Коментиран от #51
16:47 14.03.2026
41 Сатана Z
Бих се отнесъл сурово с Иран. Те ни бият психологически, карат ни да изглеждаме като пълни идиоти. Един изстрел по нашите войници или кораби и бих взривил остров Харг на парчета. Бих нахлул и бих поел контрола. Иран дори не може да победи Ирак, но въпреки това тъпче Съединените щати. Светът би спечелил от борбата с тях.
Коментиран от #49
16:47 14.03.2026
42 нашите козяци
16:50 14.03.2026
43 000
16:50 14.03.2026
44 Учуден
До коментар #31 от "Запознат":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат,като бити кучета,сърдят се пенявят се и си плюят в пазвата?!
Коментиран от #46
16:50 14.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 не разбирам
До коментар #44 от "Учуден":Защо козляците като ги пращаме в украйна , гледат кат бити колоездачи ?
16:54 14.03.2026
47 Хо-ха-ха
17:00 14.03.2026
48 МОЧАТА
До коментар #39 от "Атина Палада":го направиха на чакъл и асфалтираха 2 улички с него. СЕГА предстои гътването на АЛЬОШАТА
Коментиран от #50
17:14 14.03.2026
49 Атина Палада
До коментар #41 от "Сатана Z":След срещата на Тръмп с Путин в Аляска ,четох ...по точно гледах в ютуб всичко около тази среща .
Срещата е продължила 3 часа..През първият час от срещата са били двамата президенти с външните си министри и преводачите..След един час ,външните им министри напускат и остават на срещата само преводачите ! След изтичане и на вторият час от срещата напускат и преводачите и остават само Путин и Тръмп..Срещата само между двамата е продължила един час..През този един час ,докато е течала срещата само между двамата президенти в Анкъридж там в базата пристига още охрана от Русия и САЩ..Пред вратата на помещението където са двамата президенти се появява някакъв кейс...По късно кейса го няма там..На въпрос на американски журналист към национална служба за сигурност на САЩ ли ,тайни служби ли....някаква служба беше ,нали са 18 :) какво означава това с този кейс ,от националната служба за сигурност обясняват,че това се прави единствено при свръх секретни документи!
В същото време по Европа ,европейските правителства свикват службите си за национална сигурност ..И в Англия и в Германия,в Канада ,Франция...всички по едно и също време...
17:15 14.03.2026
50 Атина Палада
До коментар #48 от "МОЧАТА":Нали това и аз казвам,че сега правят Мочата от 24 каратово злато ,за да се подмажат на руснаците,защото опряха до руския ......
17:17 14.03.2026
51 Многоходовото
До коментар #40 от "и то в полския бункер":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.
17:17 14.03.2026
52 Копейки
17:18 14.03.2026