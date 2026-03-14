Реал Мадрид е изправен пред тежка кадрова криза, която ще затрудни мениджъра Алваро Арбелоа преди предстоящия мач в Ла Лига срещу Елче.

Ситуацията е особено деликатна, тъй като само дни по-късно "белите" ще се изправят срещу Манчестър Сити в ключов реванш от Шампионската лига.

Лазаретът във Валдебебас е препълнен, което поражда сериозни опасения сред феновете. Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Родриго и Едер Милитао остават извън групата за Елче. Към тях се присъединяват и дългосрочно отсъстващите Дейвид Алаба и Ферлан Менди, както и Алваро Карерас и Дани Себаьос.

Последният отпаднал е Раул Асенсио с мускулен дискомфорт, което оставя защитната линия изключително оредяла.

В резултат на това, светлината попада върху младите таланти от академията. Арбелоа е принуден да повика шестима играчи от Кастия: Даниел Янес, Диего Агуадо, Тиаго Питарх, Сесар Паласиос, Мануел Анхел и Серхио Местре, за да запълни празнините.

Според информация на "Marca", 21-годишният Мануел Анхел, който наскоро дебютира в Шампионската лига при победата с 3:0 над Манчестър Сити, дори може да започне като титуляр.

С оглед на жизненоважния сблъсък с Ман Сити във вторник, Арбелоа е изправен пред трудното предизвикателство да балансира нуждата от точки в Ла Лига с необходимостта да запази основните си здрави футболисти свежи за европейската битка.

Очаква се значителна ротация в стартовия състав тази вечер, като Браим Диас, Дани Карвахал и Едуардо Камавинга са сред основните кандидати да започнат.