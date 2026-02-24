Нов скандал: Щангистите излизат на масов протест срещу федерацията, участието на европейсктото пред провал

Нова буря се надига в българския спорт – националният отбор по вдигане на тежести, заедно с редица клубове от цялата страна, се готвят за мащабен протест пред Министерството на младежта и спорта. Причината? Дълбока управленска криза във федерацията, която може да лиши България от участие на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия, през април.

На 5 март се очаква всички национали, включително и олимпийският шампион Карлос Насар, да излязат на улицата. Те ще изразят недоволството си срещу временния председател на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) Стефан Ботев. Напрежението между Ботев и избрания на извънредното събрание Асен Златев ескалира, след като федерацията не успява да подаде задължителния финансов отчет към министерството. Причината – липса на предоставени разходни документи от страна на Ботев, което кара повечето членове на Управителния съвет да откажат подпис под непълен доклад.

Заради административния хаос всички плащания на федерацията са замразени. Това поставя под въпрос подготовката и участието на националите на най-важния континентален форум. Ако ситуацията не се разреши спешно, България може да остане извън Европейското първенство – нещо, което би било тежък удар за родните щанги.

В последните дни Стефан Ботев изпрати остър имейл до клубовете, в който хвърли вината за финансовата криза върху Асен Златев. Златев обаче все още не е поел официално поста, тъй като три клуба, близки до Ботев, обжалват избора му в съда. На последното заседание във Варна членовете на управата настояха Ботев да се оттегли или да убеди клубовете да оттеглят жалбите си, за да се възстанови нормалната работа на федерацията. Ботев обаче отказа, като отново насочи обвиненията към опонентите си.

Със заплахата от пропускане на Европейското първенство, щангистите и клубовете настояват служебният спортен министър Димитър Илиев и цялата спортна общественост да се намесят. Те искат край на безизходицата и възстановяване на нормалното функциониране на федерацията, за да може България да защити честта си на международната сцена.