Емил Дечев: Случаят „Петрохан“ предизвика масова психоза сред българското общество

5 Март, 2026 11:36 1 111 25

Абсурден е фактът, че 240 депутати имат цялото досъдебно производство по случая, поне по данни на прокуратурата, но ако вътрешният министър се опита да разбере какво се е случило, се назначава проверка срещу него

Емил Дечев: Случаят „Петрохан“ предизвика масова психоза сред българското общество - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаят „Петрохан“ предизвика масова психоза сред българското общество, каза вътрешният министър Емил Дечев в интервю за журналистите Генка Шикерова и Миролюба Бенатова. Той коментира случая „Петрохан“, смените на ръководни лица в структурите на МВР, отводи по дела в страната и други теми.

За случая „Петрохан“

Според Дечев „абсурден е фактът, че 240 депутати имат цялото досъдебно производство по случая, поне по данни на прокуратурата, но ако вътрешният министър се опита да разбере какво се е случило, се назначава проверка срещу него“. Дечев съобщи, че на този етап разполага само с 11 страници по случая, в които има резюме на вече огласената на пресконференциите на прокуратурата информация.

Това беше една от причините да се видя с Папалезов, посочи вътрешният министър.

Припомня ме, че миналата седмица депутатите изслушаха служебния министър Дечев и ръководители на служби в МВР заради информация за оказван натиск по случая „Петрохан“. Изслушването беше по предложение на парламентарната група (ПГ) на „Има такъв народ“.

Не знам всичко по разследването, но има неща, които могат да учудят и впечатлят, каза още Дечев.

Според него професионалното ръководство е изчезнало в този случай, а са могли все пак да вземат някаква проактивна позиция и да успокоят обществото.

„Това не е лесен случай за разследване. Но това, което ме смути, когато четох преписката на инспектората, е, че е имало беседи с различни лица, но не е изготвена докладна записка“, посочи министърът.

Нито мога да изключа, нито да кажа дали е имало агенти на ДАНС в групата, каза Дечев и допълни, че вътрешният министър няма право да знае дали е имало такива агенти.

Дечев обясни, че хижата в района на Петрохан се намира на километри от българо-сръбската граница. „Те са имали база и в село Българи, което е на около 25 километра от българо-турската граница. Тези хора може да са били свидетели на трафик на хора, наркотици и т.н.“, посочи служебният министър.

По последна информация съдебно-медицинската експертиза от кемпера не е готова, а тя може да помогне за потвърждаване или отричане на версиите по случая, посочи той.

Не изключвам да ме следят, но не извършвам нищо незаконно, допълни Дечев.

„Очевидно Петрохан е много важен за изборите. Защото дори да направим честни и прозрачни избори, ако не се научи истината за „Петрохан“, не вярвам, че ще има спокоен избор, който да доведе до разумен вот“, каза служебният министър.

Смени в ръководни позиции в структурите на МВР

„Това, което съм говорил с бившия секретар на МВР Мирослав Рашков, е за неадекватния начин, по който полицията се опита да овладее екстремистите на втория митинг на 1 декември, когато се стигна до палежи на сгради, хвърляне на предмети и т.н.“, посочи той.

Дечев разказа, че се е опитал да обясни на Рашков, че не е доволен как е ръководил полицията на този протест и е споменал и „Петрохан“ – за неадекватното поведение и липсата на ръководство.

„30 минути след като приключи разговорът ми с него, тръгна информацията, че ще уволнявам разследващия екип по случая, а той още си работи“, посочи служебният министър.

По думите на Дечев впечатленията му за новия изпълняващ функциите зам. – главен секретар на МВР Георги Кандев са позитивни и е решил, че е човек, на когото може да разчита. Той посочи, че е провел разговори с него преди клетвата, а служебният премиер Андрей Гюров ги е запознал.

По отношение на ръководните кадри в МВР, които не са сменени, Дечев посочи, че тези хора не трябва да се успокояват. „Това, че не сме ги сменили, изобщо не трябва да ги успокоява. Ако забележим, че извършват някаква незаконосъобразна дейност, ще сменим и тях, и ще бъдем безкомпромисни“, каза той.

Вътрешният министър обясни още, че е разчитал на информация от различни места за назначаването на новите областни директори, както и че умишлено се опитвал да не се доверява на един източник на информация.

За изпълняващия функциите главен прокурор

„Опитах се да обясня, че каквото и да иска вътрешният министър и колкото и послушен подчинен да има, това е абсолютно безсмислено, защото в досъдебното производство думата има прокурорът“, каза Дечев.

По негови думи вътрешният министър може да дава задължителни заповеди и указания на всички полицаи в МВР, с изключение на разследващите полицаи, как да си вършат разследването. „Този, който може да дава на тях указания, е наблюдаващият прокурор“, посочи Дечев и допълни, че наблюдаващият прокурор изпълнява задължителните указания относно законосъобразността на разследването на главния прокурор.

Отводи на съдии по дела

Дечев посочи, че няма панорамен поглед в цялата страна кога и защо има отводи на съдии. „По мои дела това се е случвало рядко с едно голямо изключение – когато са идвали дела, които са започнати от инициатори – две лица, които ежедневно произвеждат граждански искове“, посочи министърът.

Според него отвод трябва да се направи само в краен случай, когато обществото наистина не вярва, че съдията ще вземе обективно решение. Безспорно е проблем, защото забавя съдебното производство, каза Дечев.

„Понякога е възможно истинските мотиви да не са написани в определението за отвод. Много бих искал да не е така, но не мога да го изключа“, каза още служебният министър.

По делото за умишлено причиняване на смърт, в съучастие и по особено мъчителен начин, на 33-годишната Е.В, Дечев посочи, че не е чел делото и трудно може да го коментира.

„Това, което знам, е, че на първа инстанция решението е било единодушно. На втора инстанция делото приключва две на едно - двамата съдии са за потвърждаването на присъдата, а третият остава с особено мнение само за бащата“, посочи Дечев. Според него мотивите му са свързани с една промяна в българското законодателство, която забранява да се събират сведения от заподозрян, без да са разяснени правата му и без да му е казано, че може да говори след появата на негов адвокат.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    18 4 Отговор
    ППДБ - петрохан няма да се измъкнат този път.

    11:40 05.03.2026

  • 2 честен ционист

    11 7 Отговор
    Сектата на Льотчика ще доошашави Гачно окончателно.

    11:41 05.03.2026

  • 3 Сила

    11 5 Отговор
    Някой хора търсят духовен изход от битието си в кочината.....но тръгват по грешен път в стремежа си да се дистанцират от простащината и парвенющината в БГ то !!! И резултатите са налице ....нищо ново , по Света е пълно с подобни случай , просто за момента този е прецедент у нас ...

    Коментиран от #6, #21, #23

    11:41 05.03.2026

  • 4 Абсурдистан

    13 0 Отговор
    Нози прави всичкини на иди оти. Важен е начинът на придобиване на информация. Това не трябва да става задкулисно "на кафе".

    11:42 05.03.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    14 2 Отговор
    Братът на Дечев е активен македонист и антибългарин, а основната задача на МВР е да защитава българската държава. Несъвместимо е някак.

    Коментиран от #9

    11:43 05.03.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Като добавиш и педофилията.

    Коментиран от #13

    11:45 05.03.2026

  • 7 Абе

    5 2 Отговор
    Дечев, зарежи тиа, кажи твоя мач кой е.

    11:47 05.03.2026

  • 8 Промяна

    12 2 Отговор
    ОСТАВКА ДЕЧЕВ НАЗНАЧЕН СЛУЖЕБНО С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ ОСТАВКА И ДЕЧЕВ НЕ СИ НИТО ЦАР НИТО ЕДНОЛИЧЕН ОВЛАДЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКА ИНСТИТУЦИЯ ОТ ШАРЛАТАНИЯТА В ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ Е НЕЗАКОННО ОСТАВКА ДЕЧЕВ

    11:48 05.03.2026

  • 9 Инспектор Дюдю

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "007 лиценз ту кил":

    А баба му е неграмотна и леля му е куца и кривогледа...неудобно е някак си...

    Коментиран от #14

    11:49 05.03.2026

  • 10 Промяна

    8 2 Отговор
    ОСТАВКА НА ДЕЧЕВ НЕЗАКОННО ОВЛАДЯЛ БЪЛГАРСКА ИНСТИТУЦИЯ ОСТАВКА

    11:49 05.03.2026

  • 11 Анонимен

    2 1 Отговор
    По-скоро отрезвяване за нещата, които се случват под носовете ни.

    11:49 05.03.2026

  • 12 Майора

    11 2 Отговор
    Жалки оправдания на човек от соросоидният ССБ , който не е дошъл да прави честни избори , а да прави политическа чистка от НПО на Сорос , към който принадлежи! Срам и позор за човек който казва” меннне ме интересуват назначенията , имам друг път”!А какво да кажем за професионализма му , след като вика разследващи фа споделят резултати от разследването в частен ресторант , а детето му стои самичко на 9 етаж! А какво ще каже за брат си защитаващ РСМ и искащ махането ветото на страната?

    11:50 05.03.2026

  • 13 Сила

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "007 лиценз ту кил":

    Това е" бонус " ...ако е вярно !!! Щото е пълни с педофили и извратеняци по всички етажи на властта и в бизнеса но никой не им обръща внимание защото не са будисти , не се занимават с екстремни спортове и не живеят в хижа в гората ....а в резиденции и луксозни хотели !!!

    11:53 05.03.2026

  • 14 007 лиценз ту кил

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Инспектор Дюдю":

    Потърси писанията и изкаванията на брата на Дечев в интернет. Ползвай ИИ, по-модерно е.

    11:56 05.03.2026

  • 15 непротестиращ

    9 1 Отговор
    Значи Емил Дечев може да дава интервю на Генка, а не може да отиде в НС?! Милите мамини Петроханци!

    11:57 05.03.2026

  • 16 ?????

    9 1 Отговор
    Колкото повече се опитвате да замажете случая, толкова по-лошо за партията майка ППДБ.
    Така че действате в правилна посока.
    Вместо да си кажете всичко в самото начало и да поискате прошка по стар ваш обичай взехте да шикалкавите.
    Сега сърбайте квото сте си надробили.

    12:01 05.03.2026

  • 17 ПеПеДеБерас

    6 2 Отговор
    Аз не мога да разбера защо някои хора не могат да приемат, че за нас е нормално да си ходим голи в гората само с пушки и пистолети, да си правим приношение с момченца от 11 до 15 години и когато всичко това ни омръзне да си теглим куршума и да се пресем на по-добро място, където няма прасета и тикви.

    12:04 05.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лена

    3 2 Отговор
    Президента ги назначи петроханците даси поеме отговорноста

    12:10 05.03.2026

  • 20 Някой

    6 1 Отговор
    Според мен случаят "Петрохан" предизвиква масова психоза в структурите на ПП-ДБ. Изпадат в криза, че ще се извадят ки.рливите им ризи. По една случайност (не точно, де) ПП-ДБ се сдобиха със служебно правителство. Взе че проработи конституционната поправка на конституционалиста с дълък нос Христо Иванов. Вярно, с няколко години закъснение.
    Та, с това служебно правителство ПП-ДБ пробват да земетата с голямата метла случката в района на Петрохан. И междувременно да си докарат максимално комфорт за следващите избори.
    Но смятам, че народа не е толкова сляп и пр.ост, за колкото го смятат жълт.опаветниците. Ще ги накаже на следващите избори, макар ефекта да бъде намален от изборните машинации, които се подготвят от тяхното МВР.

    12:11 05.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Киро

    4 1 Отговор
    И двамата братя дечеви са последователи на лама калушев

    12:14 05.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Истината ще излезе, ама друг път

    0 0 Отговор
    И на съда е ясно-да влезе убития!🤣🤣🤣 Замесена е нашая любимая партия путина!😂Та хич да не го увъртат, жалко за двамата младежи!

    12:39 05.03.2026

  • 25 Подарена службица

    0 0 Отговор
    Този не може да оправи отношенията в собственато си семейство, тръгнал да си придава важности. Бившата му съпруга и детето му го мразят, което е показателно, че няма никакви качества. Ако беше кадърен, досега да е разкрил всичко по случая Петрохан.

    12:39 05.03.2026

