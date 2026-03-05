Новини
Забранено за мъже: Най-добрите еротични танцьори у нас се събират на една сцена за 8-ми март

5 Март, 2026 11:45

Само дами ще бъдат допускани на най-голямото мъжко танцово шоу, правено до момента в България

Забранено за мъже: Най-добрите еротични танцьори у нас се събират на една сцена за 8-ми март - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Куп еротични атракции ще забавляват дамите навръх празника им 8-ми март. В клуб OBLK, на една сцена ще се съберат най-добрите стриптийзьори в България. Десетки сексапилни артисти, с много история и опит зад гърба си, ще завземат подиума цели 3 часа, без почивка и без задръжки.

Организаторите и създателите на еротичната сцена в България strip.bg ще съберат на едно място танцьори от групи като “Мастърс”, “Грандос”, някои от старите попълнения на “Максимус”, легендите от шоу бар No Limit и екзотични мачовци от Куба.

Освен на перфектно изваяни тела, дамите ще се наслаждават и на светлинното и огнено шоу на Тихомир Йовчев, скеч закачки и още и още…

Единственото женско сценично присъствие ще бъде дадено на DJ MiSS PARTY, която ще миксира зад пулта и ще насърчава момчетата да се раздават на макс, в ролята на водеща на спектакъла.

“Фейсконтролът” е категоричен - в публиката ще се допускат единствено дами.

Забранено за мъже: Най-добрите еротични танцьори у нас се събират на една сцена за 8-ми март


  • 1 Тематик

    0 0 Отговор
    Бравооо! Браво.

    11:47 05.03.2026

  • 2 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    Оууу,аз съм там
    Чичо ви Вальо ще е палав.

    11:51 05.03.2026

  • 3 Шиши

    2 0 Отговор
    Ще съм там с дебелия… портфейл.

    11:58 05.03.2026

  • 4 Анита от почивка

    0 0 Отговор
    Интересуваме само дали ще има негри от ЮАР. Ако има идвам ако няма не идвам. Приемам плащания в биткойн фарт Койн и догекойн 🥳🤣🥳🤣

    12:03 05.03.2026

  • 5 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Само мъже ще отидат

    12:10 05.03.2026

  • 6 Гретиния

    1 0 Отговор
    Поканиха ме да ида да го блъскам на живо пред мацките. И седем евро ще платят. Казах, или осем, или да не ме търсят!

    12:28 05.03.2026

  • 7 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    0 0 Отговор
    Ще дойда да ви изпапкам, омбрета🏳️‍🌈

    12:37 05.03.2026