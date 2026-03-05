Забранено за мъже: Най-добрите еротични танцьори у нас се събират на една сцена за 8-ми март

Куп еротични атракции ще забавляват дамите навръх празника им 8-ми март. В клуб OBLK, на една сцена ще се съберат най-добрите стриптийзьори в България. Десетки сексапилни артисти, с много история и опит зад гърба си, ще завземат подиума цели 3 часа, без почивка и без задръжки.

Организаторите и създателите на еротичната сцена в България strip.bg ще съберат на едно място танцьори от групи като “Мастърс”, “Грандос”, някои от старите попълнения на “Максимус”, легендите от шоу бар No Limit и екзотични мачовци от Куба.

Освен на перфектно изваяни тела, дамите ще се наслаждават и на светлинното и огнено шоу на Тихомир Йовчев, скеч закачки и още и още…

Единственото женско сценично присъствие ще бъде дадено на DJ MiSS PARTY, която ще миксира зад пулта и ще насърчава момчетата да се раздават на макс, в ролята на водеща на спектакъла.

“Фейсконтролът” е категоричен - в публиката ще се допускат единствено дами.