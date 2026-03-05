Новини
Първите два електрически влака на Škoda Group пътуват към България

5 Март, 2026 11:47

Всеки влак разполага с над 300 седящи места

Първите два електрически влака на Škoda Group пътуват към България - 1
Снимка: От-До Консулт
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първите два електрически влака, произведени от Škoda Group за Министерството на транспорта и съобщенията на Република България, успешно преминаха тестове за безопасност в Чешката република и вече са на път за България. Проектът се развива съгласно договорения график, като останалите влакове са в процес на производство.

„Изпращането на първите два влака представлява важен етап в реализацията на този проект. Производството на останалите единици напредва по план, като продължаваме да работим в тясна координация с нашите български партньори, за да осигурим навременната доставка на целия влаков състав“, заяви Олеся Лачи, вицепрезидент „Югоизточна Европа“, Škoda Group.

Завършването на тестовата фаза потвърждава техническата готовност на първите превозни средства за доставка. След пристигането си в България влаковете ще преминат през допълнителни процедури по сертифициране и подготовка за въвеждане в експлоатация в координация с Министерството.

Новите четиривагонни електрически влакове са проектирани в пълно съответствие с европейските стандарти и изисквания. Всеки влак разполага с над 300 седящи места, климатизация и плавно движение с минимален шум. Договорът включва доставката на 25 електрически влака, както и 15 години пълно обслужване, което гарантира дългосрочна експлоатационна надеждност и финансова предвидимост за
българската железопътна система.

Škoda Group устойчиво разширява дългосрочното си присъствие в България. В момента компанията произвежда общо 25 електрически влака за Министерството на транспорта, като първите два вече са изпратени, а останалите 23 са в активна фаза на производство. Договорът включва и дългосрочна поддръжка на влаковете на местна територия след тяхната доставка.

Успоредно с това Škoda Group доставя осем метро влака за София. Първият влак беше представен през ноември 2025 г., а проектът се развива успешно - пет от вагоните вече са пристигнали в своя нов дом.

Компанията спечели и две поръчки за доставка на общо 75 нови тролейбуса за българската столица.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Зулусите подариха половината бдж на частник

    12:09 05.03.2026

  • 2 Коко

    2 1 Отговор
    И тия нови влакове ще се подарят на частника и субсидия ще му дадем той само да суче.Естествено ще се отчита където трябва.И това е цялата радост за простолюдието.Новото правителство трябва да развали договорите и да вкара хубавеца Караджов в затвора поне за 20 години за предателство и корупция.

    Коментиран от #4

    12:17 05.03.2026

  • 3 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    25 влаково композиции,платени от бюджета! Идеално решение,ако се експлоатират от държавата.Но сега,след като Грозданчо на Славуца,най- безцеремонно,най- нагло,в 12 без една минута,подписа концесия за БДЖ- пътнически превози,с частен оператор - рейсаджията на България,се получава,че Бюджета ( нашите данъци) осигуриха на Частника, 25 чисто нови композиции ,със все локомотиви,без да плати една стотинка! Само ще смуче милиони на готово! Готова жп инфраструктура ( която пак държавата ще подържа и ремонтира, което струва стотици милиони) ,готови кадри,гари,центрове за продажба на билети.Егати мегадалаверата за милиарди,в срока на концесията.Отсега е ясно,че билетите ще скочат с 30-40% още след половин година,а догодина,ще бъдат дубъл цената Която е за 15 г.Изчислено до ден! Докато се амортизират влакове и локомотиви.След това- Чао,нищо лично! Хайде,пак гласувайте за тези нагли чалгари,но умеещи да въртят далавера за стотици милиони.

    12:24 05.03.2026

  • 4 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коко":

    то така и летището го хариза за без пари , печетарят на бюлетините за гроб и собственик на хотел с водопад...

    12:30 05.03.2026

  • 5 Безпристрастен

    0 0 Отговор
    Ако Радев,който със сигурност ще бъде Премиер,има наистина мъжки топки,веднага след сформирането на МС, приоритетно да анулира този загробващ договор/ концесия,който изобщо не е в полза на държавата,но и на населението.Има цял арсенал от юридически лостове и закони,да бъде стопирано.Дано се намери поне един истински журналист,който директно,в ефир,да му зададе конкретен въпрос: Как приема тази концесия,и има ли позиция ,дали е полезна .

    12:30 05.03.2026

