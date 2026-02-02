Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сдобиха с разкошно имение на брега на Португалия

Световноизвестният футболист Кристиано Роналдо и неговата очарователна половинка Джорджина Родригес отново привлякоха вниманието на медиите, след като инвестираха в нова, изключително луксозна резиденция в родната страна на звездата. Двойката, която неведнъж е демонстрирала страстта си към изисканите имоти, разшири внушителното си портфолио с още един бляскав дом.

Според информация, публикувана от испанското списание "Semana", новата придобивка на Роналдо и Джорджина е оценена на впечатляващите 21,6 милиона британски лири. Имотът се намира в престижния крайбрежен район Кашкайш – истински оазис на лукса, разположен само на крачка от Атлантическия океан.

Разкошното имение се разпростира върху просторен парцел от 12 000 квадратни метра, а самата къща заема цели 5 000 квадратни метра. Вътрешното пространство е изпипано до последния детайл и предлага всички удобства, които може да си пожелае човек с вкус към изисканото: вътрешен и външен басейн, модерно оборудвана фитнес зала, домашно кино и великолепни градини, подходящи за отдих и забавления.

Особено впечатляващ е гаражът, проектиран да побере до 20 автомобила – идеално решение за страстния колекционер на луксозни коли, какъвто е Роналдо.

Любопитен факт е, че стойността на автомобилната му колекция, която се изчислява на около 22 милиона британски лири, дори надхвърля цената на новото имение.

Кристиано и Джорджина, които са заедно от 2016 година, вече притежават редица имоти в различни точки на света, но новият им дом в Португалия със сигурност ще се превърне в истинско бижу в короната на тяхното имотно царство.