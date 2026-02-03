Съндърланд разгроми Бърнли с убедителен успех у дома

Съндърланд се наложи с категоричното 3:0 над гостуващия Бърнли в среща от 24-ия кръг на английската Висша лига.

Още в началните минути на двубоя домакините получиха неочакван подарък – конгоанският бранител на Бърнли Аксел Туанзебе не успя да се ориентира и прати топката в собствената си мрежа, давайки преднина на "черните котки" още в 9-ата минута.

Съндърланд не се задоволи с минималния аванс и продължи да натиска. В 32-ата минута Хабиб Диара демонстрира хладнокръвие и удвои резултата, с което постави гостите в още по-неизгодна позиция.

След почивката домакините продължиха да диктуват темпото, а в 72-ата минута Шемсдин Талби оформи класическото 3:0, с което окончателно сложи точка на спора.

С този успех Съндърланд записва деветата си победа за сезона и се изкачва на осмо място във временното класиране, като вече има равен брой точки със седмия Брентфорд. За Бърнли обаче поражението е поредно разочарование – тимът инкасира 14-а загуба и остава на предпоследната, 19-а позиция, с едва три спечелени точки в последните пет шампионатни срещи.