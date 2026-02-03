Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кристъл Палас счупи трансферен рекорд с привличането на Йорген Странд Ларсен от Уулвърхямптън

3 Февруари, 2026 06:18 379 0

Сделката е оценена на внушителните 48 милиона паунда

Кристъл Палас счупи трансферен рекорд с привличането на Йорген Странд Ларсен от Уулвърхямптън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кристъл Палас официално обяви привличането на норвежкия нападател Йорген Странд Ларсен от Уулвърхямптън. Сделката, оценена на внушителните 48 милиона паунда, се превърна в една от най-обсъжданите теми в английския футбол.

Според информация от клуба, "орлите" ще заплатят 43 милиона паунда като фиксирана сума, а допълнителни 5 милиона са предвидени под формата на бонуси, обвързани с представянето на играча.

Този трансфер идва на фона на неуспешните преговори за преминаването на Жан-Филип Матета в Милан, което допълнително засили нуждата на Палас от класен реализатор.

Йорген Странд Ларсен, който се отличи с 20 попадения в 61 срещи за "вълците" през последните два сезона, се очаква да внесе свежест и острота в атаката на лондончани. С пристигането си той не само ще подсили офанзивната мощ на тима, но и ще се превърне в ключова фигура за амбициите на Кристъл Палас през новата кампания.

Интересен факт е, че това е вторият случай в рамките на този трансферен прозорец, в който Кристъл Палас подобрява клубния си рекорд за най-скъп входящ трансфер, след като по-рано през сезона привлече Бренън Джонсън от Тотнъм.



