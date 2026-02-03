Правната комисия на НС ще гледа на второ четене промените в Изборния кодекс

Депутатите от правната комисия ще разгледат за второ четене законопроекта за изменение на Изборния кодекс, внесен от "Възраждане".
Текстовете предвиждат да има до 20 на секциите извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС. Миналата седмица предложението на "Възраждане" беше гласувано на първо четене и в пленарната зала.
Депутатите обаче отхвърлиха поправката на ПП-ДБ да бъде върната пълната функционалност на машините, като се възстанови машинният протокол.
След разглеждането днес от ресорната комисия, предстои законопроектът на "Възраждане" да бъде гласуван окончателно и в пленарната зала.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
07:26 03.02.2026
2 затвора
07:40 03.02.2026
3 кой му дреме
замундата за да ги извадят от списъка 🧲
07:41 03.02.2026
4 факт
07:43 03.02.2026
5 Само българи
На българските избори, българи ли ще ГЛАСУВАТ или китайци, турци и негри ???
Трябва да се гласува САМО в БЪлгария.,. А посланиците и други българи да се ВРЪЩАТ в България 2-3 дни ПРЕДИ избори и да гласуват по адрес , по лична карта.
07:44 03.02.2026
6 Искра Фидосова ..
Коментиран от #7
07:45 03.02.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Искра Фидосова ..":Хижата където убиха Наглите вчера е на Искра Фидосова.
07:47 03.02.2026
8 едва ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Едва ли е чак толкова лошо. И в магазините има нарушения, но хората не са спряли да купуват. Трябва гласуването да стане задължително. Броенето да се прави от чиновници. Да има глоби за нарушения.
Коментиран от #9
08:00 03.02.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #8 от "едва ли":В комисиите са или неграмотни хора или такива които не ги интересува нищо и само искат да вземат парите и да си ходят по бързо.Сам си пиша протокола и мога да пиша каквото си искам.
08:03 03.02.2026
10 Никой
Това го плащаме ние - депутати се мислят.
08:13 03.02.2026