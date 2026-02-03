Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Правната комисия на НС ще гледа на второ четене промените в Изборния кодекс

3 Февруари, 2026 07:23 530 10

Текстовете предвиждат да има до 20 на секциите извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС

Правната комисия на НС ще гледа на второ четене промените в Изборния кодекс - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите от правната комисия ще разгледат за второ четене законопроекта за изменение на Изборния кодекс, внесен от "Възраждане".

Текстовете предвиждат да има до 20 на секциите извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС. Миналата седмица предложението на "Възраждане" беше гласувано на първо четене и в пленарната зала.

Депутатите обаче отхвърлиха поправката на ПП-ДБ да бъде върната пълната функционалност на машините, като се възстанови машинният протокол.

След разглеждането днес от ресорната комисия, предстои законопроектът на "Възраждане" да бъде гласуван окончателно и в пленарната зала.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.Казвам го като председател на избирателна комисия.Мога да напиша томове за измамите които съм виждал в съседните секции

    Коментиран от #8

    07:26 03.02.2026

  • 2 затвора

    4 0 Отговор
    Правната комисия ,право към

    07:40 03.02.2026

  • 3 кой му дреме

    3 0 Отговор
    двамата санкционирани 🎃и🐖 ви спряха
    замундата за да ги извадят от списъка 🧲

    07:41 03.02.2026

  • 4 факт

    4 1 Отговор
    Ето затова им беше нужно да променят Конституцията като оставят НС да работи дори след като правителството е подало оставка, а НС не може да излъчи ново правителство. Така си осигуряват миниране на следващите избори чрез промяна в изборните правила. Народно събрание, което се е провалило с избраното от него правителство и което не е в състояние да избере ново, променя правилата на играта в своя полза. А Конституционният съд изобщо не видя проблем в това. Ако Радев успее да събере мнозинство за конституционни промени спешно трябва да възстанови отменените текстове в Конституцията.

    07:43 03.02.2026

  • 5 Само българи

    2 2 Отговор
    Какви секции в чужбина , ИЗВЪН посолството ???
    На българските избори, българи ли ще ГЛАСУВАТ или китайци, турци и негри ???
    Трябва да се гласува САМО в БЪлгария.,. А посланиците и други българи да се ВРЪЩАТ в България 2-3 дни ПРЕДИ избори и да гласуват по адрес , по лична карта.

    07:44 03.02.2026

  • 6 Искра Фидосова ..

    4 0 Отговор
    Абе някой знае ли тая женица къде изчезна??беше дясната ръчичка на БОКО ...КОЙ Е НЕУДОБЕН АЙДЕ У УЕВО..А БУЦИ..

    Коментиран от #7

    07:45 03.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Искра Фидосова ..":

    Хижата където убиха Наглите вчера е на Искра Фидосова.

    07:47 03.02.2026

  • 8 едва ли

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Едва ли е чак толкова лошо. И в магазините има нарушения, но хората не са спряли да купуват. Трябва гласуването да стане задължително. Броенето да се прави от чиновници. Да има глоби за нарушения.

    Коментиран от #9

    08:00 03.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "едва ли":

    В комисиите са или неграмотни хора или такива които не ги интересува нищо и само искат да вземат парите и да си ходят по бързо.Сам си пиша протокола и мога да пиша каквото си искам.

    08:03 03.02.2026

  • 10 Никой

    1 0 Отговор
    Защо не си посочат заплатките.

    Това го плащаме ние - депутати се мислят.

    08:13 03.02.2026

