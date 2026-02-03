Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бивш председател на ЕЦБ: За да се превърне в глобална сила, Европа трябва да се федерализира

Бивш председател на ЕЦБ: За да се превърне в глобална сила, Европа трябва да се федерализира

3 Февруари, 2026 07:31 1 128 60

  • европа-
  • ецб-
  • марио драги-
  • сащ-
  • ес

По думите на Драги сред всички участници на глобалната сцена, които днес се намират между САЩ и Китай, единствено европейците имат потенциала да се превърнат в самостоятелна и значима сила

Бивш председател на ЕЦБ: За да се превърне в глобална сила, Европа трябва да се федерализира - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа трябва да реши дали иска да остане само голям общ пазар, или да се превърне в глобална сила, като за целта е необходим преход от конфедеративен към федерален модел. Това заяви бившият италиански министър-председател и бивш председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги при връчването му на почетното звание „доктор хонорис кауза“ от университета в Льовен, Белгия, цитиран от АПА, предаде БТА.

По думите на Драги сред всички участници на глобалната сцена, които днес се намират между САЩ и Китай, единствено европейците имат потенциала да се превърнат в самостоятелна и значима сила. Той подчерта, че в областите, в които Европа вече е федерално организирана – като търговията, конкуренцията, вътрешния пазар и паричната политика – Европейският съюз се възприема в международен план като единен и уважаван партньор.

Драги припомни, че през 2024 г. е представил доклад по поръчка на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в който се посочва необходимостта Европейският съюз да стане значително по-иновативен, за да остане конкурентоспособен спрямо САЩ и Китай.

Предупреждение за деиндустриализация

Бившият италиански премиер предупреди и за рисковете, произтичащи от разпадането на досегашния световен ред. Според него той не се е сринал заради погрешни илюзии, а основната опасност се крие в това какво ще го замести. Среда с по-малко международна търговия и по-слаби правила би била трудна, но преодолима, посочи Драги.

По-сериозният риск, по думите му, е Европа да се окаже едновременно зависима, разделена и деиндустриализирана. Той подчерта, че Европа, която не е в състояние да защитава собствените си интереси, в дългосрочен план няма да може да съхрани и своите ценности.

Значение на съвместните действия

Драги изтъкна, че съвместните действия на европейско ниво могат да създадат ново чувство за самоувереност и солидарност и да поставят основите за бъдещото развитие на континента. Като пример той посочи начина, по който ЕС е реагирал на стратегически предизвикателства, включително ситуацията около Гренландия.

По думите му решението да се отстоява обща позиция, вместо да се отстъпва, е изисквало ясен стратегически анализ и координирани действия, които са довели до ниво на солидарност и обществена подкрепа, изглеждали трудно постижими в миналото.


Белгия
  • 1 САМО ДРЪНКАТ ГЛУПОСТИ..

    23 5 Отговор
    Неща които нямат никакво значение за нас ЗАЩО СИРЕНЕТО Е ФАЛШИВО ЗАЩО ТОКА Е СКЪП Горивата храните всичко...аман от БНТ нова бТВ само Брътвежи....

    Коментиран от #5, #18

    07:32 03.02.2026

  • 2 Факти

    24 5 Отговор
    Бивш председател на ЕЦБ: За да се превърне в глобална сила, Европа трябва да се фалира

    Коментиран от #33

    07:33 03.02.2026

  • 3 ЮРОЛИДЕР

    22 4 Отговор
    Лошо е като нямаш връзка с реалността.

    07:34 03.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А бе,

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "САМО ДРЪНКАТ ГЛУПОСТИ..":

    фалшиво, фалшиво ама го плащаме с левро !

    07:35 03.02.2026

  • 6 Хвала

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин в ЕС":

    ЕССР-а !

    07:36 03.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЕС-ТО СЕ РАЗПАДА

    25 5 Отговор
    Да благодарим на Боко предателя, че поне за малко бяхме членове.

    07:38 03.02.2026

  • 9 Наистина

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "SDEЧЕВ":

    мечтите са безплатни !

    07:39 03.02.2026

  • 10 Бързайте,

    15 0 Отговор
    защото ,, Прозорецът” може да се затвори!

    07:39 03.02.2026

  • 11 Всякакви

    16 4 Отговор
    бивши такива и онакива се изреждат да дават мнение. Мнението им има нулево значение

    Коментиран от #37

    07:42 03.02.2026

  • 12 редник

    20 1 Отговор
    / ...за целта е необходим преход от конфедеративен към федерален модел./

    Като цел е добре, но как ще се взимат решения, като още не могат да решат проблема със смяната на времето?!...

    07:42 03.02.2026

  • 13 Европеец

    8 15 Отговор
    На СЕЩ ни трябва силен президент обединител, какъвто е господин Зеленски!

    Коментиран от #55

    07:43 03.02.2026

  • 14 Трол

    4 15 Отговор
    Европа трябва да има само един пожизнен президент - това избори, гласуване, парламенти, демокрация и т.н. са отживелица на разни проруски сепаратисти.

    07:43 03.02.2026

  • 15 Чуваме

    21 3 Отговор
    Само малоумия от тия евро бюрократи...

    07:44 03.02.2026

  • 16 Самата истина

    4 14 Отговор
    Факт! Още Хан Кубрат е оставил завета си, заедно и повече сме непобедимаи. Както снопа със стрели, които е накарал синовете си да строшат. В този свят на големи сили и интереси, малка България ще е лесно да бъде прекършена....

    Коментиран от #54

    07:44 03.02.2026

  • 17 Най накрая

    16 3 Отговор
    Тоя изказа голямата мечта на глобалистите. Да ама не, народите не искат това. Те искат Европа на суверенните нации.

    Коментиран от #52

    07:45 03.02.2026

  • 18 Умния,

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "САМО ДРЪНКАТ ГЛУПОСТИ..":

    като станеш на 200% роб на ония от ЕС на първата скорост, ще разбереш защо са ти били тия проблеми.

    07:46 03.02.2026

  • 19 Никой

    8 1 Отговор
    Нещо си приказва.

    Плащаме на тези люде заплатки.

    07:47 03.02.2026

  • 20 НЕЩО РЪКОВОДЕНО ТО УРСУЛА, КАЯ И Т.Н.

    16 0 Отговор
    Няма начин да просъществува.

    07:49 03.02.2026

  • 21 Лагард

    13 0 Отговор
    Кадрите на ЕЦБ сме по-ненормални и от колегите в ЕК!

    07:49 03.02.2026

  • 22 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Европа на две скорости.Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС.А този си мечтае за федерализация.

    07:49 03.02.2026

  • 23 ...

    0 6 Отговор
    Кво става ще стават ли монголоидите буферна зона между европа и китай

    Коментиран от #42

    07:49 03.02.2026

  • 24 Драги

    13 2 Отговор
    След затриването на националните си валути, ще ви откажем и от националните и флагове и химнове! И ще напишем обща История и традиции! Няма не искам, няма недей!
    Както Урсула каза, имаме инструменти за това!

    "Това заяви бившият италиански министър-председател и бивш председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги при връчването му на почетното звание „доктор хонорис кауза“"

    Коментиран от #38, #50

    07:50 03.02.2026

  • 25 ОТ ТЪП ИТАЛИАНЕЦ

    13 1 Отговор
    АКЪЛ НЕЩЕМ.

    07:50 03.02.2026

  • 26 Гориил

    10 6 Отговор
    Този човек греши. Никоя европейска държава никога няма да стане велика.И Русия не ви е казала това. Тръмп ви го е казал.Проблемът е, че Европа се е превърнала в конкурент на Америка. И двата континента произвеждат подобни, често идентични продукти. А платежоспособните пазари са толкова малки и взискателни. Например, Русия не допуска никоя европейска корпорация на своя пазар, без да провери нейната лоялност и намерения. Междувременно американските компании имат реален шанс да нахлуят в Русия. Вие сами сте виновни, че сте се превърнали в парии за руснаците.И колкото повече глупави неща правите, толкова по-неизбежно ще бъде деградацията и разпадът.

    Коментиран от #31, #41, #43

    07:52 03.02.2026

  • 27 Май не си разбрал

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин в ЕС":

    за какво става дума в статията!

    Освен това вместо държави да напускат, не е ли по добре шепата психопти да бъдат изритани??

    07:54 03.02.2026

  • 28 SDEЧЕВ

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "SDEЧЕВ":

    Екси пол направих и той показва, че племето Булгаро иска да си остане дамгосано и безправно. Стойте си дамгосани щом ви устройва:)

    07:55 03.02.2026

  • 29 гост

    2 4 Отговор
    Когато времето се променя,и ЕС трябва да се променя,щом е за добро,да става..

    07:56 03.02.2026

  • 30 Мите

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "SDEЧЕВ":

    Още сега го хвърляй! И без това ползата от теб е нулева

    07:58 03.02.2026

  • 31 ....

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    Ма не искат монголоиди

    07:58 03.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ако драги

    7 1 Отговор
    Има в предвид федерация като Швейцария където важните въпроси се решават с референдуми и където всеки кантон има определена независимост съм за.ако иска федерация където всичко се решава от бюрократите в Брюксел няма да стане

    08:00 03.02.2026

  • 35 Помнещ

    11 1 Отговор
    "Като пример той посочи начина, по който ЕС е реагирал на стратегически предизвикателства, включително ситуацията около Гренландия"

    Аха помним как реагира ЕС в Гренландия - изпрати цял автобус войници които прибра след 3 дни и това беше всичко.
    Ааа забравих и след това Шолци заяви че ЕС "непоколебимо ще защитава Гренландия от руската заплаха с подкрепата на САЩ" - да се смееш ли да плачеш ли.
    И сега излезе новината от секретаря на ООН че "самоопределението на народа на Гренландия е приемлив акт".

    08:02 03.02.2026

  • 36 Наблюдател

    7 0 Отговор
    Фантазиите на един италиански аристократ, който има толкова много пари, че не може и за 155 години живот да ги изхарчи. Ето това е Марио Драги и неговото изказване. В същото време на пенсионерите в България им обясняват разни "експерти" от западни непеота, че ако им вдигнат приходите с 50 евро това щяло да фалира държавата.

    08:03 03.02.2026

  • 37 Даа

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Всякакви":

    Защо?Да изказваш мнение забранено ли е?Той просто си казва мнението за това,как ЕС може да стане глобална сила.

    08:03 03.02.2026

  • 38 От професинално написаната

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "Драги":

    статия, много хора не разбират, какво ни готвят глобалистите!
    Не смеят да напишат ясно, че ни готвят единна държава! И разбира се пак, без да ни питат!

    08:04 03.02.2026

  • 39 От ЮАР

    1 8 Отговор
    Федерална Европа с общи въоръжени сили и външна политика, с държавни структури подобни на Американските и с либерална капиталистическа икономика от Американски тип може да бъде първа сила на планетата със свои технологични гиганти основани на частната инициатива и личния интерес. Националната държава е изчерпан модел без бъдеще. Империята дава на хората много по-големи възможности и богатство. Европа ще бъде федерална държава и геополитиката ускорява този процес на федерализация, което е добре за хората и трябва да се подкрепя на всички нива. И спокойно - президент, сенатори и конгресмени ще бъдат избирани от народа на Европа.

    Коментиран от #46

    08:06 03.02.2026

  • 40 Писателя

    8 0 Отговор
    Ние не искаме да се обединяваме с наглите датчани, лъжливите италианци и надменните англичани. И стига вече сте дрънкали глупости, че България била малка. Тая няма да стане.

    Коментиран от #45

    08:07 03.02.2026

  • 41 Търновец

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    В Европа все още има запазени елементи на национален и социален капитализъм при който хората вземат реално участие във вземането на социални политически и юридически решения а в САЩ и Британия се утвърждава банков и многокултурен капитализъм при който защитени са интересите на едрите притежатели на ценни книжа - така учи покойният либерал Linden LaRouschе от Вирджиния, а ЕС няма как да е федерален без федерална конституция с отправна на Християнското начало на Европа но срещу нея са могъщи глобалисти от САЩ където царува Голдман Сакс а г- н Драги беше в борда на директорите

    08:08 03.02.2026

  • 42 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "...":

    Не наведените български козячета и евроатлантици станаха буферна зона между ЕС и Русия (Европа на две скорости) ама мозъчетата толкова малки че не могат да го осъзнаят какво им се случи. Господа неумни козячета господарите ви ясно ви показаха кои са господари и кои слугите.

    08:08 03.02.2026

  • 43 Хм Хм

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    Каква Русия, бе! Нито е голям пазар, нито хората там имат пари.

    08:10 03.02.2026

  • 44 Наблюдател

    4 1 Отговор
    Комунистите разрушиха СССР за да създадат ЕС. Съдбата и на двата съюза ще бъде еднаква.

    08:12 03.02.2026

  • 45 От ЮАР

    2 6 Отговор

    До коментар #40 от "Писателя":

    С нищо не сме нито по-хубави, нито по-добри от останалите Европейци, а в много области можем само да се научим от тях. Глобализмът няма алтернатива. В Европа, националните държави днес могат да водят само към мизерия.

    Коментиран от #49, #51

    08:12 03.02.2026

  • 46 Възмутен

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "От ЮАР":

    "може да бъде първа сила на планетата"

    Може, то и нашите козячета може да им дойде акъла ама шансът е нулев. Те господарите ни отделиха и ясно ни показаха че не сме равни на тях (две скорости) той си мисли че не им е слуга а му били "партньори".

    08:13 03.02.2026

  • 47 дядото

    5 1 Отговор
    време е за германска империя,създадена от банковия капитал.пфу.

    08:14 03.02.2026

  • 48 така, така

    7 0 Отговор
    Най-краткия път към унищожаването на мечтата за проспериращ европейски съюз е федерализацията.
    С или без федералицация, ЕС е обречен, ако запази този си елит. Шанса от ЕС да излезе нещо положително беше окончателно пропилян 2022.

    Напъните за федерализация просто ще катализират процеситте на разяждане, които и без това са обхванали ЕС.
    Ако иска да оцелее, ЕС трябва да си спомни, че се е формирал като съюз за мир и развитие на суверенни държави. Всичко друго е път към дъното и края. Историята учи, че подобен край се слага през война.
    Сигурно не е случайно, че нефелния елит на ЕС непрекъснато говори, че се готви за такава през 2027. Дано война няма, ама тия трябва да си ходят- няма значение дали доброволно, или европееца ги е помел

    08:17 03.02.2026

  • 49 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "От ЮАР":

    "В Европа, националните държави днес могат да водят само към мизерия"

    Продажници винаги е имало както има и сега - и по турско е имало такива които са си казвали че е чест да сме част от такава велика империя като Османската и да се отделя малка държава от нея няма смисъл. Сега Османската империя вече се казва ЕС но робското мислене е същото.

    08:17 03.02.2026

  • 50 Клаус Шваб

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Драги":

    Както казах "И няма да притежавате нищо, но ще сте доволни от това!"

    А ние ще притежаваме контролираме всичко, дори парите ви и децата ви! И какво ядете дори!
    Медиите ви, повечето от политиците ви и Истината, отдавна вече ги контролираме!

    08:20 03.02.2026

  • 51 Помнещ

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "От ЮАР":

    "Глобализмът няма алтернатива"

    Хайде още един защитник на глобализма - навремето комунягите (той сигурно е от тях) му казваха "интернационализъм" и искаха да ни правят 16-та република на СССР - добре че дядо Тошо беше по умен от тях. Ама сега дядо Тошо го няма и тези натискат пак да продадат България на поредните си господари.

    Коментиран от #60

    08:23 03.02.2026

  • 52 Драги

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Най накрая":

    Че кой ги пита народите, какво искат, бе?

    08:23 03.02.2026

  • 53 Кристин Ретард

    3 0 Отговор
    Ще сменим азбуката на Гaня с латиница, националния му празник - на 9-ти май - ден на Гейропа, а от знамето му ще си направим конфети. За езика е ясно - цигански и енглиш ще шпрехате.

    08:26 03.02.2026

  • 54 У ред ли си?

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Самата истина":

    Кубрат го е казал това за да има България, а не за да няма България! Каквото ни се пробутва тука!

    08:28 03.02.2026

  • 55 Търновец

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Зеленски разрушава Християнска Европа а Украйна е възродената Отоманска империя. Зеленски - военен трибунал

    08:28 03.02.2026

  • 56 Кристин Ретард

    3 0 Отговор
    Хан Аспарух е дошъл с тази идея на Балканите. Да направи територията ви придатък за една бъдеща федеративна държава. На входа на Царевец е записана тази негова идея - "о, неразумни Ганя, оти се срамуваш да се наречеш гeйpoпеец, да бъдеш равен с останалите евpoгейзърски народи, бидейки придатък на големите".

    08:30 03.02.2026

  • 57 Писателя

    3 0 Отговор
    Този от ЮАР е от ЮАР колкото аз съм от Франция. Народите на Европа осъзнаха, че под формата на обединение им се продава нова форма на колониализъм. Благодаря много за грижите, но няма НУЖДА вече.

    08:33 03.02.2026

  • 58 Възмутен

    3 0 Отговор
    Такива продажници като днешните евроатлантици и козячета никога е нямало в историята на България - били сме и под византийско робство и под турско робство но винаги българите са се борели за независима и силна България и никога не сме попадали под робство доброволно както те го направиха. Сега мечтаят пак България да изчезне като държава и да станела част от новия четвърти Райх.

    08:38 03.02.2026

  • 59 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Времето на безделниците, които не искат да работят и се прехранват само с лозунгите за обединена Европа свършва. Ние работещите българи например нямаме нищо общо с мошениците на дребно и едро както от Южна така и от Северна Италия.

    08:41 03.02.2026

  • 60 Дгх

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Помнещ":

    Допускаш малка грешка.Не дядо Тошко,а Кремъл не пожела да ни вземе в Съюза.

    08:42 03.02.2026

