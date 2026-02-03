Бивш председател на ЕЦБ: За да се превърне в глобална сила, Европа трябва да се федерализира

Европа трябва да реши дали иска да остане само голям общ пазар, или да се превърне в глобална сила, като за целта е необходим преход от конфедеративен към федерален модел. Това заяви бившият италиански министър-председател и бивш председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги при връчването му на почетното звание „доктор хонорис кауза“ от университета в Льовен, Белгия, цитиран от АПА, предаде БТА.
По думите на Драги сред всички участници на глобалната сцена, които днес се намират между САЩ и Китай, единствено европейците имат потенциала да се превърнат в самостоятелна и значима сила. Той подчерта, че в областите, в които Европа вече е федерално организирана – като търговията, конкуренцията, вътрешния пазар и паричната политика – Европейският съюз се възприема в международен план като единен и уважаван партньор.
Драги припомни, че през 2024 г. е представил доклад по поръчка на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в който се посочва необходимостта Европейският съюз да стане значително по-иновативен, за да остане конкурентоспособен спрямо САЩ и Китай.
Предупреждение за деиндустриализация
Бившият италиански премиер предупреди и за рисковете, произтичащи от разпадането на досегашния световен ред. Според него той не се е сринал заради погрешни илюзии, а основната опасност се крие в това какво ще го замести. Среда с по-малко международна търговия и по-слаби правила би била трудна, но преодолима, посочи Драги.
По-сериозният риск, по думите му, е Европа да се окаже едновременно зависима, разделена и деиндустриализирана. Той подчерта, че Европа, която не е в състояние да защитава собствените си интереси, в дългосрочен план няма да може да съхрани и своите ценности.
Значение на съвместните действия
Драги изтъкна, че съвместните действия на европейско ниво могат да създадат ново чувство за самоувереност и солидарност и да поставят основите за бъдещото развитие на континента. Като пример той посочи начина, по който ЕС е реагирал на стратегически предизвикателства, включително ситуацията около Гренландия.
По думите му решението да се отстоява обща позиция, вместо да се отстъпва, е изисквало ясен стратегически анализ и координирани действия, които са довели до ниво на солидарност и обществена подкрепа, изглеждали трудно постижими в миналото.
1 САМО ДРЪНКАТ ГЛУПОСТИ..
Коментиран от #5, #18
07:32 03.02.2026
2 Факти
Коментиран от #33
07:33 03.02.2026
3 ЮРОЛИДЕР
07:34 03.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А бе,
До коментар #1 от "САМО ДРЪНКАТ ГЛУПОСТИ..":фалшиво, фалшиво ама го плащаме с левро !
07:35 03.02.2026
6 Хвала
До коментар #4 от "Българин в ЕС":ЕССР-а !
07:36 03.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЕС-ТО СЕ РАЗПАДА
07:38 03.02.2026
9 Наистина
До коментар #7 от "SDEЧЕВ":мечтите са безплатни !
07:39 03.02.2026
10 Бързайте,
07:39 03.02.2026
11 Всякакви
Коментиран от #37
07:42 03.02.2026
12 редник
Като цел е добре, но как ще се взимат решения, като още не могат да решат проблема със смяната на времето?!...
07:42 03.02.2026
13 Европеец
Коментиран от #55
07:43 03.02.2026
14 Трол
07:43 03.02.2026
15 Чуваме
07:44 03.02.2026
16 Самата истина
Коментиран от #54
07:44 03.02.2026
17 Най накрая
Коментиран от #52
07:45 03.02.2026
18 Умния,
До коментар #1 от "САМО ДРЪНКАТ ГЛУПОСТИ..":като станеш на 200% роб на ония от ЕС на първата скорост, ще разбереш защо са ти били тия проблеми.
07:46 03.02.2026
19 Никой
Плащаме на тези люде заплатки.
07:47 03.02.2026
20 НЕЩО РЪКОВОДЕНО ТО УРСУЛА, КАЯ И Т.Н.
07:49 03.02.2026
21 Лагард
07:49 03.02.2026
22 Последния Софиянец
07:49 03.02.2026
23 ...
Коментиран от #42
07:49 03.02.2026
24 Драги
Както Урсула каза, имаме инструменти за това!
"Това заяви бившият италиански министър-председател и бивш председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги при връчването му на почетното звание „доктор хонорис кауза“"
Коментиран от #38, #50
07:50 03.02.2026
25 ОТ ТЪП ИТАЛИАНЕЦ
07:50 03.02.2026
26 Гориил
Коментиран от #31, #41, #43
07:52 03.02.2026
27 Май не си разбрал
До коментар #4 от "Българин в ЕС":за какво става дума в статията!
Освен това вместо държави да напускат, не е ли по добре шепата психопти да бъдат изритани??
07:54 03.02.2026
28 SDEЧЕВ
До коментар #7 от "SDEЧЕВ":Екси пол направих и той показва, че племето Булгаро иска да си остане дамгосано и безправно. Стойте си дамгосани щом ви устройва:)
07:55 03.02.2026
29 гост
07:56 03.02.2026
30 Мите
До коментар #7 от "SDEЧЕВ":Още сега го хвърляй! И без това ползата от теб е нулева
07:58 03.02.2026
31 ....
До коментар #26 от "Гориил":Ма не искат монголоиди
07:58 03.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ако драги
08:00 03.02.2026
35 Помнещ
Аха помним как реагира ЕС в Гренландия - изпрати цял автобус войници които прибра след 3 дни и това беше всичко.
Ааа забравих и след това Шолци заяви че ЕС "непоколебимо ще защитава Гренландия от руската заплаха с подкрепата на САЩ" - да се смееш ли да плачеш ли.
И сега излезе новината от секретаря на ООН че "самоопределението на народа на Гренландия е приемлив акт".
08:02 03.02.2026
36 Наблюдател
08:03 03.02.2026
37 Даа
До коментар #11 от "Всякакви":Защо?Да изказваш мнение забранено ли е?Той просто си казва мнението за това,как ЕС може да стане глобална сила.
08:03 03.02.2026
38 От професинално написаната
До коментар #24 от "Драги":статия, много хора не разбират, какво ни готвят глобалистите!
Не смеят да напишат ясно, че ни готвят единна държава! И разбира се пак, без да ни питат!
08:04 03.02.2026
39 От ЮАР
Коментиран от #46
08:06 03.02.2026
40 Писателя
Коментиран от #45
08:07 03.02.2026
41 Търновец
До коментар #26 от "Гориил":В Европа все още има запазени елементи на национален и социален капитализъм при който хората вземат реално участие във вземането на социални политически и юридически решения а в САЩ и Британия се утвърждава банков и многокултурен капитализъм при който защитени са интересите на едрите притежатели на ценни книжа - така учи покойният либерал Linden LaRouschе от Вирджиния, а ЕС няма как да е федерален без федерална конституция с отправна на Християнското начало на Европа но срещу нея са могъщи глобалисти от САЩ където царува Голдман Сакс а г- н Драги беше в борда на директорите
08:08 03.02.2026
42 Българин
До коментар #23 от "...":Не наведените български козячета и евроатлантици станаха буферна зона между ЕС и Русия (Европа на две скорости) ама мозъчетата толкова малки че не могат да го осъзнаят какво им се случи. Господа неумни козячета господарите ви ясно ви показаха кои са господари и кои слугите.
08:08 03.02.2026
43 Хм Хм
До коментар #26 от "Гориил":Каква Русия, бе! Нито е голям пазар, нито хората там имат пари.
08:10 03.02.2026
44 Наблюдател
08:12 03.02.2026
45 От ЮАР
До коментар #40 от "Писателя":С нищо не сме нито по-хубави, нито по-добри от останалите Европейци, а в много области можем само да се научим от тях. Глобализмът няма алтернатива. В Европа, националните държави днес могат да водят само към мизерия.
Коментиран от #49, #51
08:12 03.02.2026
46 Възмутен
До коментар #39 от "От ЮАР":"може да бъде първа сила на планетата"
Може, то и нашите козячета може да им дойде акъла ама шансът е нулев. Те господарите ни отделиха и ясно ни показаха че не сме равни на тях (две скорости) той си мисли че не им е слуга а му били "партньори".
08:13 03.02.2026
47 дядото
08:14 03.02.2026
48 така, така
С или без федералицация, ЕС е обречен, ако запази този си елит. Шанса от ЕС да излезе нещо положително беше окончателно пропилян 2022.
Напъните за федерализация просто ще катализират процеситте на разяждане, които и без това са обхванали ЕС.
Ако иска да оцелее, ЕС трябва да си спомни, че се е формирал като съюз за мир и развитие на суверенни държави. Всичко друго е път към дъното и края. Историята учи, че подобен край се слага през война.
Сигурно не е случайно, че нефелния елит на ЕС непрекъснато говори, че се готви за такава през 2027. Дано война няма, ама тия трябва да си ходят- няма значение дали доброволно, или европееца ги е помел
08:17 03.02.2026
49 Българин
До коментар #45 от "От ЮАР":"В Европа, националните държави днес могат да водят само към мизерия"
Продажници винаги е имало както има и сега - и по турско е имало такива които са си казвали че е чест да сме част от такава велика империя като Османската и да се отделя малка държава от нея няма смисъл. Сега Османската империя вече се казва ЕС но робското мислене е същото.
08:17 03.02.2026
50 Клаус Шваб
До коментар #24 от "Драги":Както казах "И няма да притежавате нищо, но ще сте доволни от това!"
А ние ще притежаваме контролираме всичко, дори парите ви и децата ви! И какво ядете дори!
Медиите ви, повечето от политиците ви и Истината, отдавна вече ги контролираме!
08:20 03.02.2026
51 Помнещ
До коментар #45 от "От ЮАР":"Глобализмът няма алтернатива"
Хайде още един защитник на глобализма - навремето комунягите (той сигурно е от тях) му казваха "интернационализъм" и искаха да ни правят 16-та република на СССР - добре че дядо Тошо беше по умен от тях. Ама сега дядо Тошо го няма и тези натискат пак да продадат България на поредните си господари.
Коментиран от #60
08:23 03.02.2026
52 Драги
До коментар #17 от "Най накрая":Че кой ги пита народите, какво искат, бе?
08:23 03.02.2026
53 Кристин Ретард
08:26 03.02.2026
54 У ред ли си?
До коментар #16 от "Самата истина":Кубрат го е казал това за да има България, а не за да няма България! Каквото ни се пробутва тука!
08:28 03.02.2026
55 Търновец
До коментар #13 от "Европеец":Зеленски разрушава Християнска Европа а Украйна е възродената Отоманска империя. Зеленски - военен трибунал
08:28 03.02.2026
56 Кристин Ретард
08:30 03.02.2026
57 Писателя
08:33 03.02.2026
58 Възмутен
08:38 03.02.2026
59 Наблюдател
08:41 03.02.2026
60 Дгх
До коментар #51 от "Помнещ":Допускаш малка грешка.Не дядо Тошко,а Кремъл не пожела да ни вземе в Съюза.
08:42 03.02.2026