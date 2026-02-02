Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Атлетико Мадрид привлече Адемола Луукман с дългосрочен договор

2 Февруари, 2026 22:29 425 0

Контрактът е до лятото на 2030 година

Атлетико Мадрид привлече Адемола Луукман с дългосрочен договор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид направи сериозен трансферен удар, като официално обяви пристигането на нигерийския национал Адемола Луукман от италианския Аталанта. 28-годишният нападател ще носи екипа на "дюшекчиите" до лятото на 2030 година, след като подписа дългосрочен контракт с испанския гранд.

Трансферната сума възлиза на внушителните 35 милиона евро, а в договора са заложени и допълнителни бонуси до 5 милиона евро, които ще бъдат изплатени при определени успехи на Луукман с националния отбор на Нигерия.

През настоящия сезон в Серия А, Луукман изигра 12 срещи с екипа на Аталанта, като реализира 2 попадения.


