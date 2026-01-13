Новини
Излезе наяве истинската причина за раздяла между Шаби Алонсо и Реал Мадрид

13 Януари, 2026 15:16 1 272 1

Испанският специалист е напуснал "Сантяго Бернабеу" с категоричното убеждение, че прекомерната власт на играчите е основен проблем, довел до неговото разочарование и прекратяването на договора му по взаимно съгласие в понеделник

Излезе наяве истинската причина за раздяла между Шаби Алонсо и Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Истинската причина за внезапната раздяла между Шаби Алонсо и Реал Мадрид най-накрая излезе наяве, разкривайки дълбок конфликт, който е разяждал отношенията в клуба.

Испанският специалист е напуснал "Сантяго Бернабеу" с категоричното убеждение, че прекомерната власт на играчите е основен проблем, довел до неговото разочарование и прекратяването на договора му по взаимно съгласие в понеделник.

Според информация, разпространена от журналиста Антон Меана, на последната си среща с членове на борда, Алонсо е заявил категорично, че "не може да се дава толкова много власт на футболистите".

Бившият наставник е смятал именно това за най-сериозното предизвикателство по време на краткия си престой, а този фактор е бил определящ за решението му да напусне.

Източници твърдят, че Алонсо се е чувствал "незащитен" от ръководството и е бил силно изненадан от постоянната тенденция клубът да заема страната на футболистите, а не тази на треньора.

Според него, тази практика е подкопала авторитета му до такава степен, че управлението на съблекалнята е станало практически невъзможно, оставяйки го без ефективен контрол върху ключовите фигури в отбора.

По-рано се появи пример за това отношение на играчите. След финала за Суперкупата на Испания (2:3 от Барселона) Килиан Мбапе видимо е решил да пренебрегне насоките на треньора да направят шпалир за съперника. Видеа, разпространени в социалните мрежи, показват как Алонсо настоятелно призовава Мбапе и играчите да се приближат и да почетат съперниците си.

Мбапе обаче изразява видимо несъгласие с треньора, вдигайки ръце във въздуха, преди да се отдалечи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бойкот на О.Л.Хлъц

    1 0 Отговор
    Папето е едно тАпо и разглезено френско ЛЕКЕ...

    15:32 13.01.2026

