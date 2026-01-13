Новият треньор на Ман Юнайтед събира сериозен щаб

Манчестър Юнайтед е напът да обяви официално радикална промяна в треньорския си щаб, като новият мениджър Майкъл Карик има желанието да привлече сериозни имена в своя екип.

Бившият защитник на Реал Мадрид Джонатан Уудгейт и дългогодишният помощник на Гарет Саутгейт в националния отбор на Англия - Стив Холанд, са сред водещите попълнения, които ще подкрепят Карик на „Олд Трафорд“.

Очаква се, самият специалист да остане на поста до края на кампанията.

44-годишният специалист, който получи доверието да ръководи "червените дяволи" временно след уволнението на Рубен Аморим миналата седмица, не губи време. Той бързо събра екип, съчетаващ международен опит с дълбоки клубни връзки, като официалното обявяване на новите имена се очаква във вторник след финализирането на документите.

Ключова фигура в новия щаб ще бъде Стив Холанд, който ще заема позицията на номер две в щаба. 55-годишният специалист е изключително ценен в треньорските среди, натрупвайки богат опит като дясна ръка на Гарет Саутгейт по време на успешните кампании на Англия до финалите на Евро 2020 и 2024, както и полуфинал на Мондиал 2018. Холанд има и сериозен клубен опит от Челси, където печели редица трофеи, а за последно бе мениджър на японския Йокохама Маринос.

Редом до Холанд се присъединява Джонатан Уудгейт, бивш защитник с впечатляваща кариера, включваща престои в Лийдс и Реал Мадрид. Уудгейт вече е работил под ръководството на Карик в Мидълзбро и е бил мениджър на Борнемут.

Освен това, той се познава добре с техническия директор на Ман Юнайтед Джейсън Уилкокс, с когото са били съотборници в Лийдс.

В треньорския щаб се завръща и добре познато лице, бившият защитник на „червените дяволи“ Джони Еванс, а Травис Биниън ще бъде повишен от клубната академия.