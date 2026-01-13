Новини
Спорт »
Световен футбол »
Новият треньор на Ман Юнайтед събира сериозен щаб

Новият треньор на Ман Юнайтед събира сериозен щаб

13 Януари, 2026 15:30 723 0

  • майкъл карик-
  • манчестър юнайтед-
  • футбол

Очаква се, самият специалист да остане на поста до края на кампанията

Новият треньор на Ман Юнайтед събира сериозен щаб - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед е напът да обяви официално радикална промяна в треньорския си щаб, като новият мениджър Майкъл Карик има желанието да привлече сериозни имена в своя екип.

Бившият защитник на Реал Мадрид Джонатан Уудгейт и дългогодишният помощник на Гарет Саутгейт в националния отбор на Англия - Стив Холанд, са сред водещите попълнения, които ще подкрепят Карик на „Олд Трафорд“.

Очаква се, самият специалист да остане на поста до края на кампанията.

44-годишният специалист, който получи доверието да ръководи "червените дяволи" временно след уволнението на Рубен Аморим миналата седмица, не губи време. Той бързо събра екип, съчетаващ международен опит с дълбоки клубни връзки, като официалното обявяване на новите имена се очаква във вторник след финализирането на документите.

Ключова фигура в новия щаб ще бъде Стив Холанд, който ще заема позицията на номер две в щаба. 55-годишният специалист е изключително ценен в треньорските среди, натрупвайки богат опит като дясна ръка на Гарет Саутгейт по време на успешните кампании на Англия до финалите на Евро 2020 и 2024, както и полуфинал на Мондиал 2018. Холанд има и сериозен клубен опит от Челси, където печели редица трофеи, а за последно бе мениджър на японския Йокохама Маринос.

Редом до Холанд се присъединява Джонатан Уудгейт, бивш защитник с впечатляваща кариера, включваща престои в Лийдс и Реал Мадрид. Уудгейт вече е работил под ръководството на Карик в Мидълзбро и е бил мениджър на Борнемут.

Освен това, той се познава добре с техническия директор на Ман Юнайтед Джейсън Уилкокс, с когото са били съотборници в Лийдс.

В треньорския щаб се завръща и добре познато лице, бившият защитник на „червените дяволи“ Джони Еванс, а Травис Биниън ще бъде повишен от клубната академия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ