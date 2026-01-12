Йосип Станишич от Байерн Мюнхен аут за три седмици

Лоши новини застигнаха Байерн Мюнхен – хърватският защитник Йосип Станишич ще отсъства от терена за около три седмици, след като получи неприятна контузия на връзките на десния си глезен. Инцидентът се случи в заключителните минути на разгромната победа с 8:1 над Волфсбург, съобщиха официално от баварския клуб.

Според информация на авторитетното издание „Билд“, медицинските прегледи са потвърдили, че Станишич ще се нуждае от поне три седмици почивка и рехабилитация, за да се възстанови напълно и да се завърне в игра.

През настоящия сезон 23-годишният национал на Хърватия се представя впечатляващо с екипа на Байерн – записал е 19 участия във всички турнири, като е отбелязал два гола и е асистирал за още три попадения. Неговата стабилна игра и принос в защита и атака се оказаха ключови за успехите на тима през кампанията.