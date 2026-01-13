Реал трябва да се отърве от капризните играчи, смята Хабиб Нурмагомедов

Реал Мадрид трябва да се отърве от капризните играчи, тъй като никой треньор няма да се справи с наличния състав. Това мнение изрази бившият шампион на UFC в лека категория Хабиб Нурмагомедов в своята страница в Instagram.

На 12 януари Алонсо напусна поста в Реал, като беше заменен от временния специалист Алваро Арбелоа.

По-късно медиите съобщиха, че наставникът е взел това решение сам, тъй като е загубил връзка с редица звездни играчи.

„Алонсо е сред тримата най-добри треньори в наши дни“, написа Нурмагомедов.

„Ако този отбор не се е сработил с него, то трябва да се сменят играчите, а не треньорът. Просто съм уверен, че никой треньор няма да се справи с такъв състав в Реал. Трябва да се отървем от капризните играчи“, написа още той.

Хабиб Нурмагомедов е изявен фен на Реал Мадрид. Боецът многократно е посещавал мачове на испанския отбор.