Реал трябва да се отърве от капризните играчи, смята Хабиб Нурмагомедов

Реал трябва да се отърве от капризните играчи, смята Хабиб Нурмагомедов

13 Януари, 2026 16:30

На 12 януари Алонсо напусна поста в Реал, като беше заменен от временния специалист Алваро Арбелоа

Реал Мадрид трябва да се отърве от капризните играчи, тъй като никой треньор няма да се справи с наличния състав. Това мнение изрази бившият шампион на UFC в лека категория Хабиб Нурмагомедов в своята страница в Instagram.

На 12 януари Алонсо напусна поста в Реал, като беше заменен от временния специалист Алваро Арбелоа.

По-късно медиите съобщиха, че наставникът е взел това решение сам, тъй като е загубил връзка с редица звездни играчи.

„Алонсо е сред тримата най-добри треньори в наши дни“, написа Нурмагомедов.

„Ако този отбор не се е сработил с него, то трябва да се сменят играчите, а не треньорът. Просто съм уверен, че никой треньор няма да се справи с такъв състав в Реал. Трябва да се отървем от капризните играчи“, написа още той.

Хабиб Нурмагомедов е изявен фен на Реал Мадрид. Боецът многократно е посещавал мачове на испанския отбор.


  Питам:

    3 1 Отговор
    А от "българските" "звезди" нов внос КОГА?

    16:44 13.01.2026

  тренер

    3 1 Отговор
    Да направят Хабиб кондиционен треньор да им намести малко чакрите на лекенцата😅

    16:55 13.01.2026

  Нурман

    1 1 Отговор
    Най-сетне някой да им го каже....махайте оня джукестия....костенурката нинджа, та да видиш на останалите как ще им падне ентусиазма

    17:15 13.01.2026

