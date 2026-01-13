Алваро Арбелоа: Говорих с Шаби Алонсо, Реал ще се бори за всички трофеи

Алваро Арбелоа даде първата си пресконференция като треньор на Реал Мадрид.

Той бе представен от легендата и настоящ шеф в клуба Емилио Бутрагеньо.

„Всички започват от нулата, това е ново начало", започна Арбелоа за мача срещу Албасете за Купата на краля. "Всички играчи са много нетърпеливи, показаха ми ентусиазъм. Играчите имат същия ентусиазъм като мен, да се борят за всичко и да печелят. Какво бих направил, ако Винисиус се разсърди на смяна? Имам късмета да имам Вини, той е обичан от всички фенове. Всички гледахме финала, това е Вини, когото искаме да видим, този, който се забавлява, който се смее, който танцува...", каза още Арбелоа.

"Този ​​клуб означава победа, победа и отново победа. Това е в нашето ДНК. Това ни е довело до това да пълним витринте с трофеи. Когато бях играч, научих тези ценности от съблекалнята, това е най-важното нещо. Това е моята мания. Имал съм много треньори. Те бяха много важни в кариерата ми, оказаха голямо влияние. Имаш си собствен начин на съществуване и вземаш най-доброто от всеки един. Много от тях са легенди, спечелили са всичко във футбола. Надявам се да се справя наполовина толкова добре, колкото повечето от тях“, добави Арбелоа.

„Не съм говорил с Жозе Моуриньо. За мен беше привилегия да бъда трениран от него, някой, който оказа голямо влияние върху мен. Ще бъда като Арбелоа, не се страхувам от провал, но ако се опитам да бъда като Моуриньо, щях да се проваля зрелищно. Шаби Алонсо ми пожела всичко най-хубаво, точно както и аз бих направил същото за него. Имаме приятелство, което надхвърля всичко. Реал Мадрид има 120-годишна история и винаги е трудно. Някои от нас тук са спечелили Шампионската лига и знам къде се намирам. Знам какви са изискванията, които са ни поставени, и какво означава да играеш добре, какво искат да видят феновете. Тук победата е това, което има значение", продължи младият специалист.

„Ние сме в отлична форма за всички турнири. Важното е играчите да са щастливи, да се забавляват на терена. Да носиш тази емблема е най-хубавото нещо, което може да ти се случи в живота. Имаме амбицията да се борим за всичко. Имаме отбор със страхотни играчи и всички те са наистина добри момчета, никой не е по-заинтересован от спечелването на титли от самите играчи. Казах им, че най-хубавото време в живота ми е беше да играя за Реал Мадрид и те трябва да му се насладят. Те са взискателни към себе си. Това е добро първо впечатление", каза още той.

Арбелоа отново се върна на разговора си с Шаби Алонсо. „Това, което обсъдих с Шаби, ще си остане между нас. Нямам търпение за първия си мач. Тук съм от 20 години и ще остана толкова дълго, колкото Реал Мадрид иска. Това е моят дом, така се чувствам. Днес е специален ден. Както всички дни, в които съм бил част от Реал Мадрид. Това е най-добрият клуб в историята. Осъзнавам отговорността, която нося, и съм много развълнуван", добави Арбелоа.