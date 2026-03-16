Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Апелативната комисия потвърди наказанието на Луис Диас

16 Март, 2026 19:57 427 0

  • байерн мюнхен-
  • луис диас -
  • апелативната комисия -
  • германския футболен съюз-
  • главния съдия -
  • кристиан дингерт

Решението идва въпреки публичното признание на главния съдия Кристиан Дингерт, че е допуснал неточност

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Надеждите на Байерн Мюнхен да върне Луис Диас на терена бяха попарени, след като Апелативната комисия към Германския футболен съюз окончателно отхвърли жалбата на баварците срещу червения картон на колумбийския нападател. Решението идва въпреки публичното признание на главния съдия Кристиан Дингерт, че е допуснал неточност при изгонването на Диас в драматичния сблъсък с Байер Леверкузен, завършил 1:1.

Във въпросния двубой Байерн остана с двама души по-малко, след като Диас получи втори жълт картон за спорен контакт с вратаря Янис Блазвих. Интересното е, че ситуацията не подлежи на преразглеждане чрез VAR, тъй като правилникът не допуска намеса при втори жълт картон. Въпреки това, след края на срещата, Дингерт изгледа повторенията и откровено заяви пред Sky Sport Germany: „Сега, след като видях кадрите, смятам, че вторият жълт картон беше прекалено строг. Ако имах тази информация по време на мача, не бих го дал“.

Въпреки самопризнанието на рефера, Германският футболен съюз остана непреклонен. Щефан Оберхолц, председател на Апелативната комисия, аргументира решението така: „Въпреки че контактът с вратаря е налице, Диас го търси умишлено. Следователно отсъждането не може да бъде отменено“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове