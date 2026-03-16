Апелативната комисия потвърди наказанието на Луис Диас

Надеждите на Байерн Мюнхен да върне Луис Диас на терена бяха попарени, след като Апелативната комисия към Германския футболен съюз окончателно отхвърли жалбата на баварците срещу червения картон на колумбийския нападател. Решението идва въпреки публичното признание на главния съдия Кристиан Дингерт, че е допуснал неточност при изгонването на Диас в драматичния сблъсък с Байер Леверкузен, завършил 1:1.

Във въпросния двубой Байерн остана с двама души по-малко, след като Диас получи втори жълт картон за спорен контакт с вратаря Янис Блазвих. Интересното е, че ситуацията не подлежи на преразглеждане чрез VAR, тъй като правилникът не допуска намеса при втори жълт картон. Въпреки това, след края на срещата, Дингерт изгледа повторенията и откровено заяви пред Sky Sport Germany: „Сега, след като видях кадрите, смятам, че вторият жълт картон беше прекалено строг. Ако имах тази информация по време на мача, не бих го дал“.

Въпреки самопризнанието на рефера, Германският футболен съюз остана непреклонен. Щефан Оберхолц, председател на Апелативната комисия, аргументира решението така: „Въпреки че контактът с вратаря е налице, Диас го търси умишлено. Следователно отсъждането не може да бъде отменено“.