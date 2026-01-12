Рома на крачка от нов нападател

Рома е на прага да осъществи входящ трансфер, след като преговорите с английския Астън Вила за нападателя Дониел Мален навлизат в решителна фаза, разкриват източници на Sky Italia. Според последната информация, двата клуба са почти постигнали съгласие за временен трансфер на холандския голмайстор.

Сделката предвижда наем на стойност 1,5 милиона паунда, като в договора ще бъде включена и клауза за евентуално откупуване на играча срещу сума между 23 и 24 милиона паунда.

В момента римляните очакват окончателното съгласие на самия Мален, а междувременно се доуточняват последните детайли по споразумението между двете страни.