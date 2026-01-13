Изтеглиха жребия за 1/16-финалите във ФА Къп

След като жребият за 1/16-финалите на ФА Къп бе изтеглен, 32-те останали отбора вече знаят своите съперници по пътя към славата. Българският национал Илия Груев и неговият Лийдс Юнайтед ще трябва да преминат през сериозно изпитание – гостуване на Бирмингам Сити.

Междувременно фаворитите в турнира получиха далеч по-леки съперници. Манчестър Сити, Челси, Арсенал и Ливърпул ще се изправят срещу отбори, които на пръв поглед изглеждат преодолими, което увеличава шансовете им за продължаване напред.

Текущото издание на ФА Къп вече поднесе куп изненади и драматични развръзки. Феновете още обсъждат сензационното отпадане на Кристъл Палас от аматьорския Макълсфийлд, както и историческата победа на Манчестър Сити с 10:1 срещу Екзитър – резултат, който ще се помни дълго.

Големите разочарования дойдоха за Манчестър Юнайтед и Тотнъм, които напуснаха надпреварата още в третия кръг. „Червените дяволи“ бяха спрени от Брайтън, а „шпорите“ отстъпиха на Астън Вила, отваряйки вратата за нови претенденти за трофея.

Ето и всички двойки за 1/16-финалите на ФА Къп:

Ливърпул – Брайтън

Манчестър Сити – Салфорд или Суиндън

Сток Сити – Фулъм

Оксфорд – Съндърланд

Саутхемптън – Лестър

Рексъм – Ипсуич

Арсенал – Уигън

Хъл Сити – Челси

Бъртън – Уест Хем

Бърнли – Мансфийлд Таун

Норич – Уест Бромич Албиън

Порт Вейл – Бристъл Сити

Гримзби Таун – Уулвърхемптън

Астън Вила – Нюкасъл

Макълсфийлд – Брентфорд

Бирмингам – Лийдс