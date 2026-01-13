Новини
Спорт »
Световен футбол »
Изтеглиха жребия за 1/16-финалите във ФА Къп

Изтеглиха жребия за 1/16-финалите във ФА Къп

13 Януари, 2026 06:11 621 0

  • жребият -
  • фа къп -
  • съперници-
  • илия груев -
  • лийдс-
  • манчестър сити-
  • челси

Илия Груев и неговият Лийдс Юнайтед ще гостуват на Бирмингам Сити

Изтеглиха жребия за 1/16-финалите във ФА Къп - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като жребият за 1/16-финалите на ФА Къп бе изтеглен, 32-те останали отбора вече знаят своите съперници по пътя към славата. Българският национал Илия Груев и неговият Лийдс Юнайтед ще трябва да преминат през сериозно изпитание – гостуване на Бирмингам Сити.

Междувременно фаворитите в турнира получиха далеч по-леки съперници. Манчестър Сити, Челси, Арсенал и Ливърпул ще се изправят срещу отбори, които на пръв поглед изглеждат преодолими, което увеличава шансовете им за продължаване напред.

Текущото издание на ФА Къп вече поднесе куп изненади и драматични развръзки. Феновете още обсъждат сензационното отпадане на Кристъл Палас от аматьорския Макълсфийлд, както и историческата победа на Манчестър Сити с 10:1 срещу Екзитър – резултат, който ще се помни дълго.

Големите разочарования дойдоха за Манчестър Юнайтед и Тотнъм, които напуснаха надпреварата още в третия кръг. „Червените дяволи“ бяха спрени от Брайтън, а „шпорите“ отстъпиха на Астън Вила, отваряйки вратата за нови претенденти за трофея.

Ето и всички двойки за 1/16-финалите на ФА Къп:

Ливърпул – Брайтън

Манчестър Сити – Салфорд или Суиндън

Сток Сити – Фулъм

Оксфорд – Съндърланд

Саутхемптън – Лестър

Рексъм – Ипсуич

Арсенал – Уигън

Хъл Сити – Челси

Бъртън – Уест Хем

Бърнли – Мансфийлд Таун

Норич – Уест Бромич Албиън

Порт Вейл – Бристъл Сити

Гримзби Таун – Уулвърхемптън

Астън Вила – Нюкасъл

Макълсфийлд – Брентфорд

Бирмингам – Лийдс


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ