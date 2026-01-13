Новини
Интер и турски гранд с решителна среща за Фратези

13 Януари, 2026 07:16 498 0

Галатасарай е готов с първата официална оферта, сделката може да бъде финализирана още днес

Интер и турски гранд с решителна среща за Фратези - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Галатасарай предприема конкретни действия за привличането на Давиде Фратези, пише “SportMediaset”. След седмици на проучване и първоначални контакти, турският клуб е взел окончателно решение да опита да привлече халфа на Интер и вече е насрочил среща с ръководството на „нерадзурите“.

Очаква се днес да бъде отправена първата официална оферта – 35 милиона евро под формата на наем срещу солидна сума с задължителна опция за откупуване. Интер не е против раздялата с италианския национал, особено при положение че трансферът ще бъде в чужбина, а не към пряк конкурент в Серия А.

Продажбата на Фратези би осигурила на миланския клуб нужните средства за подсилване на състава, като приоритет остава привличането на десен флангови футболист.

От своя страна Галатасарай е готов да предложи значително по-добри лични условия на играча. В Истанбул Фратези би получавал около 5 милиона евро нето на сезон плюс бонуси, при договор за четири години. В момента халфът взима приблизително 3 милиона евро в Интер.

Самият футболист вече е дал принципното си съгласие за трансфер, а сега остава двете клубни ръководства да постигнат окончателно споразумение.


