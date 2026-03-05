AI функции за телефони с копчета

Новини
Голямата новина е, че през 2026 година тези устройства ще се превърнат в истински дигитални портфейли

На изложението MWC 2026 компанията HMD хвърли истинска технологична ръкавица, доказвайки, че „умните“ функции вече не са запазена територия само за скъпите флагмани. Финландският производител обяви мащабна офанзива за внедряване на изкуствен интелект и невронни мрежи в своите достъпни многофункционални устройства. Целта е ясна: да се вдъхне нов живот на класическите телефони, като им се придадат възможности, присъщи на съвременните смартфони.

Голямата новина е, че през 2026 година тези устройства ще се превърнат в истински дигитални портфейли. Благодарение на сътрудничеството с финтех пионерите от Kivi3 и блокчейн експертите от Polygon Labs, потребителите ще могат светкавично да изпращат и получават средства. И тъй като тук липсват биометрични сензори, сигурността ще бъде поверена на изпитания и надежден ПИН код. Първата спирка за тази иновация е Индия, където мобилните разплащания са жизненоважна част от ежедневието.

HMD не спира до трансакциите. В партньорство със Sarvam AI компанията внедрява гласов асистент от ново поколение. Забравете за сложното ровене в менютата – фенерчето, алармите и повикванията ще се подчиняват на гласови команди. Нещо повече, обявен е и достъп до чат с AI бот, което превръща обикновения телефон в портал към глобалното знание през интернет връзка. Охо, това определено е скок в бъдещето за бюджетния сегмент!

Грижата за по-възрастното поколение също е в центъра на вниманието. Специално разработеният в партньорство с InTouch интелигентен асистент ще помага на възрастните хора да навигират по-лесно в дигиталния свят. А за да бъде картинката пълна, HMD представя и месинджъра Xpress Chat. Той ще поддържа не само традиционната гласова комуникация и споделяне на кадри, но и видео разговори – функция, която доскоро изглеждаше немислима за този клас устройства.

Макар фокусът първоначално да е върху индийския пазар, остава голямата въпросителна: кои конкретни модели и в кои други региони ще получат този впечатляващ „интелектуален“ ъпгрейд? Едно е сигурно – границата между обикновения телефон с копчета и смартфона току-що стана още по-тънка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Слонче с гласови команди

    1 0 Отговор
    И преди 20 години, някои жиесеми имаха изкуствен интелект с гласови команди. И то не само индийските нокии с фенерче и копчета.

    13:19 05.03.2026

  • 2 Студопор

    0 0 Отговор
    Телефони с бутони. Не с КОПЧЕТА!! Нищо не закопчаваш с тях, натискаш ги!!!

    13:38 05.03.2026