Новини
България »
Намериха приемно семейство на бебетата, които живеят от 9 месеца в болница

Намериха приемно семейство на бебетата, които живеят от 9 месеца в болница

5 Март, 2026 12:59 1 286 6

  • близнаци-
  • бебета-
  • национална кардиологична болница

Историята им предизвика вълна от съпричастност

Намериха приемно семейство на бебетата, които живеят от 9 месеца в болница - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Намерено е приемно семейство за бебетата близнаци, които от 9 месеца живеят в Националната кардиологична болница в София. Те няма да бъдат разделяни и се очаква да бъдат приети от семейството през следващата седмица, съобщи бТВ.

Историята им предизвика вълна от съпричастност - много семейства дори изразиха готовност да осиновят двете бебета.

Към момента обаче това не е възможно, тъй като майка им не се е отказала от тях, макар че не ги е посещавала през последните три месеца.

"Агенцията за социално подпомагане (АСП) имаше готовност да изведе двете бебета от болницата още тази седмица, но поради сезонно заболяване на децата се очаква това да се случи на 11 март. Децата са родени недоносени и със съпътстващи в резултат на това заболявания", съобщиха от Министерството на социалната политика.

АСП има готов вариант за настаняването им в две приемни семейства на изключително близко разстояние едно от друго, за да не се допусне прекъсване на връзката между бебетата.

"По указания на министър Хасан Адемов обаче приоритетно се работи по възможността децата да останат заедно, като бъдат настанени в едно приемно семейство, което би могло да отговори на емоционалните и здравословните им потребности. Социалните служби работят по случая от момента на получаването на сигнал, подаден устно от болницата, в която децата са настанени за специализирано лечение", посочват още от социлното министерство.

Поради здравословните проблеми на децата предишните опити те да бъдат настанени в приемно семейство са безуспешни. По закон в резидентна грижа деца до 3 години могат да бъдат настанявани само ако са с трайни увреждания. Това ограничава и възможността да бъдат настанени в Център от семеен тип.

"Изискано е ново становище за здравословното им състояние, което е получено през февруари 2026 г. в ангажираната със случая Дирекция „Социално подпомагане“. Според него няма причина децата да остават в болница или да получават постоянни медицински грижи в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. В резултат на новото становище вече има приемни семейства, подготвени да приемат децата", съобщават от ведомството.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    4 4 Отговор
    и циганите са ора 👍

    Коментиран от #5

    13:01 05.03.2026

  • 2 Супер

    10 1 Отговор
    Браво на бебетата, много се радваме. Завалийчетата тц тц тц

    13:07 05.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 КОЙчо

    7 1 Отговор
    До колкото разбрах от новините, тази "майка" има вече няколко такива изоставени близнаци!
    Въпрос - получава ли това същество- "майка"-та , детски за всичките си изоставени , но не отказала се от тях деца?
    И "Европейска България" ,членка на "Европейският съюз" и на "НАТО" - демек - ултра демократична , не може да се справи с тази "майка" ли бе????
    Спирате й детските , и точка - всичко си исдва на мястото.
    Спирате й детскирт

    Коментиран от #6

    13:37 05.03.2026

  • 5 неАдекватен

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    може да си прав, ама не е сигурно.
    какво отличава човека от другите животни в природата - разумът.
    при 98% неграмотност, 100% ТЕЛК, и 200% "гласоподаватели" - ти какъв разум очакваш?

    13:40 05.03.2026

  • 6 Не само ЕС и НАТО

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "КОЙчо":

    Койчо, ти май забрави НАСА.

    13:59 05.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове