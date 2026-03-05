Христо Стоичков за Георги Велинов: Никога не се предаде

Христо Стоичков присъства на поклонението пред легендарния вратар на ЦСКА и българския футбол Георги Велинов.

Ето какво сподели Стоичков:

"Той оставя една голяма диря в българския футбол. Никога не се предаде. 1985-та година, когато ме приеха в съблекалнята, той беше един от първите, които ме прие. Остави диря с обичта.

Никога не предаде ЦСКА и приятелите си. Бат Джони е голяма личност, голям човек. Винаги е помагал на по-малките. В 10:00ч. бях в съблекалнята на ЦСКА през 85-та година и затова днес дойдох точно в 10:00ч. Той ни научи на дисциплина и уважение. Много хора ни напуснаха. Днес е труден ден за нас, които сме били в една съблекалня. Бате Джони ще остане човек и легенда".