Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Стоичков за Георги Велинов: Никога не се предаде

Христо Стоичков за Георги Велинов: Никога не се предаде

5 Март, 2026 13:12 795 2

  • христо стоичков -
  • вратар -
  • цска -
  • българския футбол -
  • георги велинов-
  • джони

"Камата" присъства на поклонението пред легендарния страж на ЦСКА

Христо Стоичков за Георги Велинов: Никога не се предаде - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Христо Стоичков присъства на поклонението пред легендарния вратар на ЦСКА и българския футбол Георги Велинов.

Ето какво сподели Стоичков:

"Той оставя една голяма диря в българския футбол. Никога не се предаде. 1985-та година, когато ме приеха в съблекалнята, той беше един от първите, които ме прие. Остави диря с обичта.

Никога не предаде ЦСКА и приятелите си. Бат Джони е голяма личност, голям човек. Винаги е помагал на по-малките. В 10:00ч. бях в съблекалнята на ЦСКА през 85-та година и затова днес дойдох точно в 10:00ч. Той ни научи на дисциплина и уважение. Много хора ни напуснаха. Днес е труден ден за нас, които сме били в една съблекалня. Бате Джони ще остане човек и легенда".


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    6 3 Отговор
    Абе стига ни занимавахте с тоя недоразвит цървул от Кауфланд всеки ден

    13:14 05.03.2026

  • 2 Левски 1914

    3 3 Отговор
    Бог да го прости, но и той припозна Литекс - Етрополе!

    13:24 05.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове