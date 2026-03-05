Новини
Локомотив Пловдив се стреми към първа победа от месец насам в домакинството на ЦСКА 1948

5 Март, 2026 12:09 375 0

Мачът е от 15:45 часа на "Лаута"

Локомотив Пловдив се стреми към първа победа от месец насам в домакинството на ЦСКА 1948 - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив ще се опита да прекъсне серията си без успех, когато днес посрещне ЦСКА 1948 в двубой от 24-ия кръг на Първа лига. Срещата ще се проведе на стадион "Локомотив" и ще започне точно в 15:45 часа, като главен съдия ще бъде Стоян Арсов.

"Смърфовете", водени от Душан Косич, заемат шеста позиция във временното класиране с актив от 35 точки. В последните пет шампионатни срещи пловдивчани записаха само една победа, което ги поставя под напрежение пред собствена публика. Домакинската им статистика до момента включва шест победи, четири равенства и две поражения, при голова разлика 12:10.

Последният сблъсък между двата тима завърши с категоричен успех за ЦСКА 1948 – 4:0 в полза на отбора от Бистрица.

Гостите, водени от Александър Александров, се намират на четвърто място с 43 точки и две победи в последните си пет мача. Като гости "червените" имат шест успеха, две равенства и три загуби, а головата им разлика е 14:10.

Любопитен факт е, че Локомотив Пловдив не е успял да надвие този съперник в последните пет официални срещи между двата отбора. Дали днес ще настъпи дългоочакваният пробив за "черно-белите", или ЦСКА 1948 ще затвърди доминацията си, предстои да разберем в един от най-очакваните сблъсъци на кръга.


Новини по спортове:
