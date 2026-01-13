Халф на Интер аут за следващите три седмици

Халфът на Интер Хакан Чалханоолу ще отсъства от терените в следващите около три седмици, потвърдиха от клуба. Турският национал бе заменен през второто полувреме на двубоя с Наполи в неделя, завършил 2:2. “Хакан Чалханоолу се подложен на скенер и тестовете показаха мускулно разтежение на левия прасец. Състоянието му ще бъде допълнително преценявано в следващите дни,” се казва в самото съобщение.

31-годишният халф има осем гола и 4 асистенции за “нерадзурите” в 22 мача във всички турнири през тази кампания. Интер е лидер в класирането на Серия А с 43 точки, като следват Милан и Наполи съответно с 40 и 39 пункта. Очакванията са Чалханоолу да пропусне двубоите с Удинезе, Пица и Кремонезе в Серия А, Арсенал и Борусия Дортмунд в Шампионската лига и очакванията са да се завърне за срещата със Сасуоло в началото на февруари.