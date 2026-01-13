Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нови слухове свързват Юрген Клоп с Реал Мадрид

13 Януари, 2026 18:28 567 0

  • юрген клоп-
  • реал мадрид-
  • футбол

Вчера испанският клуб прекрати договора си със старши треньора Шаби Алонсо и назначи временно Алваро Арбелоа

Нови слухове свързват Юрген Клоп с Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Юрген Клоп може да разгледа варианта за работа в Реал Мадрид от лятото, информира журналистът от Sky Sport Флориан Плетенберг.

Вчера испанският клуб прекрати договора си със старши треньора Шаби Алонсо и назначи временно Алваро Арбелоа.

Както съобщава журналистът от Sky Sport Флориан Плетенберг, Клоп ще бъде един от кандидатите за поста в Реал Мадрид, ако клубът реши да назначи нов старши треньор през лятото.

Възможността за назначение в Реал Мадрид се счита за привлекателна за Юрген Клоп, въпреки че германецът е отдаден на проекта Red Bull и има дългосрочен договор.

Ако "белите" предприемат сериозен опит да поканят специалиста, той сериозно ще разгледа този вариант, твърди още източникът.

Информациите, че Клоп би поел испанския гранд в определен период, не витаят в медийното пространство за първи път. Още преди да бъде назначен Алонсо, се появиха подобни слухове.


