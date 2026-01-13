Барселона изтри всички новини за привличането на Кансело

Барселона изтри публикациите си за трансфера на Жоао Кансело. По-рано днес каталунският клуб обяви, че е взел защитника на Ал-Хилал под наем до края на сезона.

По-късно обаче от „блаугранас“ изтриха всички постове за преминаването на португалския национал от своя уебсайт и социални мрежи. Сега на сайта е останала само новината, че португалецът е преминал медицински прегледи.

Както съобщава каталунският журналист Алфредо Мартинес, вероятно все още не е представен документът, който Ал-Хилал изисква и който трябва да бъде получен в близко бъдеще. Но цифрите и всичко останало вече са напълно съгласувани. Трансферът не е застрашен от провал, според последните информации.