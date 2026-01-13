Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона изтри всички новини за привличането на Кансело

Барселона изтри всички новини за привличането на Кансело

13 Януари, 2026 17:59 657 0

  • жоао кансело-
  • барселона-
  • футбол

По-рано днес каталунският клуб обяви, че е взел защитника на Ал-Хилал под наем до края на сезона

Барселона изтри всички новини за привличането на Кансело - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Барселона изтри публикациите си за трансфера на Жоао Кансело. По-рано днес каталунският клуб обяви, че е взел защитника на Ал-Хилал под наем до края на сезона.

По-късно обаче от „блаугранас“ изтриха всички постове за преминаването на португалския национал от своя уебсайт и социални мрежи. Сега на сайта е останала само новината, че португалецът е преминал медицински прегледи.

Както съобщава каталунският журналист Алфредо Мартинес, вероятно все още не е представен документът, който Ал-Хилал изисква и който трябва да бъде получен в близко бъдеще. Но цифрите и всичко останало вече са напълно съгласувани. Трансферът не е застрашен от провал, според последните информации.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ