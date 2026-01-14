Новини
Зад кулисите на шокиращото уволнение на Чаби Алонсо: Разделения, напрежение и неочакван наследник в Реал Мадрид

14 Януари, 2026 16:41 554 0

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сензационна новина разтърси футболната общественост в началото на седмицата – Чаби Алонсо вече не е част от Реал Мадрид. Докато феновете още се опитват да осмислят внезапната раздяла, нови разкрития хвърлят светлина върху истинските причини за драматичния развой на събитията.

Разцепление в съблекалнята: Кой стои зад Алонсо и кой срещу него?

Според авторитетното издание The Athletic, атмосферата в състава на „белия балет“ е била далеч от идилична. Играчите са се разделили на два лагера – едните твърдо подкрепяли испанския специалист, докато други открито се противопоставяли на методите му. Сред верните на Алонсо се открояват имената на Килиан Мбапе, Арда Гюлер, Орелиен Чуамени, Дани Себайос и Раул Асенсио. В противоположния ъгъл застават Винисиус Жуниор, Федерико Валверде и Джуд Белингам, които не криели недоволството си. Любопитен детайл е, че почти всички футболисти публикуваха благодарствени послания към вече бившия си треньор, с изключение на Винисиус, който демонстративно запази мълчание. Междувременно Джуд Белингам избухна в социалните мрежи, категорично отричайки слуховете за напрежение между него и Алонсо.

Критики, разочарования и напрежение след загубата от Барселона

Известният италиански журналист Фабрицио Романо разкрива, че след поражението с 2:3 от Барселона миналата неделя, треньорският щаб и Алонсо са провели задълбочен анализ и са останали с надежда за по-добро бъдеще. Въпреки това, само часове по-късно, наставникът е бил извикан на тренировъчната база, където е получил новината за освобождаването си лично от Хосе Анхел Санчес, член на борда на директорите. Вътрешни източници твърдят, че част от играчите са се оплаквали от прекалената педантичност на Алонсо и неговия екип, което водело до скука и раздразнение. Още от Световното клубно първенство през юли се усещало напрежение, породено от несъгласие с тактическите идеи на бившия испански национал.

Избухвания и остри думи в съблекалнята

Испанският спортен гигант „Марка“ разкрива, че в началото на ноември Алонсо е повишил тон към играчите с думите: „Не знаех, че съм дошъл тук да тренирам малки деца“. Причината – липса на старание и постоянни мърморения сред част от състава.

Три основни фактора за раздялата

Според анализатори, ключовите причини за раздялата между Реал Мадрид и Чаби Алонсо са три: незадоволителна физическа подготовка, липса на сплотеност в отбора и разочароващо представяне срещу Барселона за Суперкупата.

Арбелоа – изненадващият нов треньор

Вълната от изненади не спира дотук. Само час след официалното съобщение за уволнението на Алонсо, „Ел Чирингито“ информира, че Алваро Арбелоа поема поста на старши треньор – новина, която никой от играчите не е очаквал.


