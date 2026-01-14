Новини
Убедителен старт за Денислава Глушкова в Анталия

14 Януари, 2026 20:50 428 0

Българката се класира за втория кръг на сингъл

Убедителен старт за Денислава Глушкова в Анталия - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" стартира с успех срещу преминалата през квалификациите друга българка Мелис Расим – 3:6, 6:3, 6:3. Срещата продължи два часа и 30 минути.


Поставената под №8 Глушкова започна лошо и изостана с 1:5, след което загуби първия сет с 3:6. Денислава постигна два пробива във втория сет, за да изравни резултата, а в решаващата трета част пропиля ранен брейк аванс, но след това направи нова серия от три поредни гейма, за да триумфира.

За място на четвъртфиналите Глушкова ще играе утре срещу Бианка Барбулеску (Румъния).


Друга националка на България – Росица Денчева, вчера също се класира за втория кръг на сингъл. 18-годишната Денчева победи рускинята Даря Лодикова с 6:2, 6:1, а във втория кръг ще играе срещу победителката от двубоя между втората поставена Анхела Фита Болуда (Испания) и участващата с „уайлд кард" Валентина Медиореал Ариас (Колумбия).


В надпреварата на двойки Мелис Расим и Беатрис Спасова се класираха за четвъртфиналите. Българките разгромиха с 6:0, 6:1 представителките на домакините Айше Байлан и Зара Къркан. Следващите им съпернички ще бъдат водачките в схемата Анхела Фита Болуда (Испания) и Илена Ил-Албон (Швейцария).


